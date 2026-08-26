¿Se escribe "en balde" o "en valde"? La RAE aclara la forma correcta

El uso de determinadas expresiones puede generar dudas incluso cuando forman parte habitual del lenguaje cotidiano. Es el caso de "en balde", una locución que aparece con frecuencia en textos informativos y que en ocasiones se escribe de una manera distinta a la recogida en el Diccionario de la lengua española.

Qué recoge el diccionario

El Diccionario de la lengua española registra la expresión "en balde", con "b" en la segunda palabra, y remite para su significado a "en vano".

La locución puede utilizarse con el sentido de "inútilmente, sin logro ni efecto" o de "sin necesidad, razón o justicia". Se emplea, por tanto, cuando se quiere indicar que algo no ha servido para conseguir un resultado o que carece de una justificación determinada.

La grafía "en valde", con "v", no es la forma recogida para esta expresión. Su aparición puede explicarse por la posible asociación con la palabra "vano", que comparte parte de su significado.

Los errores más habituales

La confusión aparece también en textos periodísticos. Entre los ejemplos señalados se encuentra "Intentaron convencerle, pero fue en valde", aunque la forma adecuada es "Intentaron convencerle, pero fue en balde".

Otro ejemplo es "La distancia de sus seres queridos no pasa en valde". La grafía recomendada mantiene igualmente la "b": "La distancia de sus seres queridos no pasa en balde".

La misma cuestión aparece en frases en las que "en balde" equivale a "no en vano". Es el caso de "No en balde es toda una campeona de la equitación".

"En balde" y "en vano"

La relación entre ambas expresiones ayuda a entender el uso de la locución. El Diccionario de la lengua española utiliza "en vano" para explicar el significado de "en balde", de modo que las dos pueden funcionar como equivalentes en determinados contextos.

La sustitución de la "b" por la "v" no altera la pronunciación en la mayoría de variedades del español, lo que puede favorecer la confusión al escribirla.

Sin embargo, en este caso la forma fijada por el diccionario es "en balde". La grafía con "v" no debe utilizarse como variante de esta locución.