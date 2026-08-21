¿"Exuberante" o "exhuberante"? La RAE aclara la duda

Hay palabras cuya pronunciación puede llevar a cometer errores al escribirlas. Una de ellas suele generar dudas por la presencia de una secuencia de letras poco habitual en español. La confusión también aparece en textos publicados en medios de comunicación y afecta tanto al adjetivo como al sustantivo relacionado.

Una hache que no debería estar ahí

Es posible encontrar frases como "Islandia, un lugar al norte de Europa con una belleza exhuberante" o "Frente a la exhuberancia suiza, desarrolló un lenguaje basado en la pureza de las líneas".

Sin embargo, estas grafías no son las adecuadas. El Diccionario panhispánico de dudas y el Diccionario de la lengua española establecen que ambas palabras se escriben sin hache entre la x y la u.

La forma correcta es exuberante y su sustantivo correspondiente es exuberancia.

Qué significa "exuberante"

El adjetivo exuberante se utiliza para referirse a algo muy abundante y copioso. Puede emplearse para describir, entre otras realidades, una vegetación abundante o una naturaleza que presenta una gran variedad y profusión.

De esta palabra deriva exuberancia, que designa una abundancia suma o plenitud extraordinaria.

Ambos términos mantienen la misma grafía en su raíz, por lo que la ausencia de la hache se conserva al pasar del adjetivo al sustantivo.