Elsa Pataky: "Quería trabajar otra vez en España y en español"

La última película española que protagonizó Elsa Pataky fue DiDi Hollywood de Bigas Luna y de eso hace 15 años. Cierto que en este tiempo ha participado poniendo voz en películas de animación. Esta semana estrena la serie Matices en SkyShowtime. Durante una entrevista para esCine reconoce que su vuelta "ha sido en el momento adecuado, en el lugar adecuado, el destino". Elsa Pataky asegura que "es verdad que siempre tenía muchísimas ganas de volver a trabajar en España, no sabía que iba a pasar tanto tiempo, pero en las circunstancias de la vida".

La actriz nos contaba también que "quería trabajar otra vez en España y en español, en mi idioma materno, sentirme mucho más cómoda". Ha sido con una serie como Matices porque "el proyecto me encantó, porque yo creo que ese estudio de la psicología de las personas, de los personajes, es muy interesante". Ha destacado que el rodaje ha sido "una experiencia maravillosa en todos los aspectos, he disfrutado de volver a actuar en español y sobre todo el disfrutar de los actores". A algunos "he tenido la suerte de conocerlos más y otros de conocerlos porque no los había visto nunca".

Un psiquiatra muerto y sus pacientes como sospechosos

Matices es una miniserie de 8 episodios disponible en SkyShowtime y cuenta la historia de seis pacientes que se reúnen en una bodega aislada para completar el tratamiento de un reconocido, excepcional y carismático psiquiatra. Tras una insólita cata ceremonial, sucederá un fatídico hecho, el psiquiatra está muerto. Elsa destaca del proyecto que "que sea un thriller policíaco" del que es muy fan, "me he leído todas las novelas de Agatha Christie".

El encargado de investigar la muerte del psiquiatra es el personaje de Raúl Prieto, un teniente guardia civil "muy observador que deja que hablen los demás". Tanto es así, que el actor define su personaje más como un teniente de la guardia civil casi como un terapeuta.

Por su parte, Elsa Pataky explica que su personaje "ha estudiado psicología y sabe cómo controlar sus emociones y no mostrarlas en ningún momento". No sólo eso, "sabe leer a la gente, sabe por qué reaccionan o por qué actúan de cierta manera".

Pincha en el vídeo para ver la entrevista completa. También puedes descargarte la entrevista en formato podcast aquí.