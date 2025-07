Llegamos al ecuador de 2025 y emprendemos nuestro particular seis meses, seis causas... Te contamos cuáles, a opinión de Juanma González, son las seis mejores (o más interesantes) películas de lo que llevamos de año. Es decir, un vídeo sobre lo mejor del año en pleno verano.

Se trata de seis elecciones personales e intransferibles que no tratan de imponer nada.

Seguro que adivinas que en cabeza se encuentra Los Pecadores, que va camino de convertirse en una de las películas más exitosas del año. Un éxito sorpresa para su director, Ryan Coogler, que en esta mezcla de El Color Púrpura y Abierto hasta el amanecer hace un particular ensayo sobre memoria racial... y cierto monstruo que no te vamos a decir aquí.

Para conocer el resto tienes que ver el vídeo de Youtube donde Juanma González te cuenta las seis películas más interesantes del panorama durante este 2025.