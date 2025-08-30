Acabamos el mes de agosto con la película italiana LocaMente donde buena parte de la acción ocurre en la mente. Aunque nos pueda recordar a Del Revés de Pixar, es una película bastante original. Un chico y una chica tienen una cita en casa de ella. Todo promete pero los protagonistas tienen muchas dudas y ansiedades porque dentro de sus cabezas sus diferentes personalidades sienten furia, deseo, amor, traición...

Planteamiento mucho más divertido y adulto que la cinta de Pixar con 10 de los mejores actores italianos del momento. La película ha sido todo un éxito en la taquilla italiana.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles de LocaMente.