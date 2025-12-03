Repasamos algunas de las novedades servidas por Divisa en un vídeo de 15 minutos repleto de unboxing, comentarios y curiosidades de la mano de Juanma González. Si eres coleccionista de discos, ya sea 4k o Blu-Ray, eres bienvenido. Y si no, también.

Seguir comprando películas en formato físico puede parecer algo del pasado en una era dominada por el streaming, pero aún existen razones sólidas para hacerlo. En primer lugar, el control total sobre el contenido es una ventaja clave. Las plataformas de streaming pueden retirar títulos sin previo aviso debido a cambios en licencias, decisiones comerciales o reestructuraciones de catálogos. En cambio, una película en Blu-ray o DVD siempre estará disponible, sin depender de terceros ni de suscripción alguna.

Además, el formato físico ofrece la mejor calidad audiovisual. Ni siquiera las plataformas que presentan contenido en 4K logran igualar la nitidez, la estabilidad del bitrate o la fidelidad del sonido que proporcionan los discos UHD Blu-ray. Para los cinéfilos que valoran una experiencia de visión óptima, esto resulta fundamental, especialmente en géneros como la ciencia ficción, la animación o el cine de acción, donde los detalles marcan una gran diferencia.

Otro aspecto importante es el valor coleccionable y cultural. Poseer una edición física —a veces con carátulas exclusivas, arte coleccionista, steelbooks o contenido extra— transforma la película en un objeto tangible que puede apreciarse más allá del visionado. Estas ediciones suelen incluir documentales, comentarios del director, escenas eliminadas y material que rara vez aparece en plataformas digitales.

También está el factor de la preservación. Muchas películas, especialmente las menos comerciales o producciones antiguas, pueden perderse si no se conservan en formato físico. Las copias digitales no siempre garantizan longevidad, ya que dependen del mantenimiento de servidores y de estándares tecnológicos que cambian con el tiempo.

Por último, para muchos espectadores, comprar películas físicas es una forma de apoyar directamente a la industria y a los creadores, ya que estas ventas suelen representar un ingreso más estable que el modelo de streaming.