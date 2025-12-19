Según los datos más recientes de taquilla global, estas son las películas que más dinero recaudaron en 2025. Pero recuerda: estas cifras reflejan el panorama global de taquilla actualizado y pueden ajustarse ligeramente tras el cierre definitivo del año.

Y ni Netflix, ni Disney, ni ningún titán del streaming se lleva la palma este año. Hay un mercado pujante que hace temblar a Hollywood, que de repente comenzará a mirar hacia el material que viene de otros lares. Hablamos del mercado asiático.

Solo por desvelarte la gran sorpresa de todas las que encierra la lista: la película de animación Ne Zha 2 no solo dominó en China, sino que se ubicó entre los títulos más rentables del año en el mundo, superando incluso algunos grandes blockbusters de Hollywood. Otro anime, el de Guardianes de la noche, ha logrado también un hito figurando en la lista. ¿Te lo esperabas?

En todo caso, hay otras películas que no lograron entrar en el listado pero también pueden ser calificadas de exitosas: puedes encontrar otros títulos con muy buenas cifras, como Thunderbolts, Sinners, o incluso éxitos más nicho como Final Destination: Bloodlines — aunque no todas alcanzaron los niveles del Top mundial

