La neurociencia de los visigodos

La Sociedad Española de Neurología (SEN) celebrará su 8º Curso de Neurohistoria, que este año lleva el título de Hispania visigoda: dolencias y tratamientos neurológicos. Una actividad que tendrá lugar entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2026.

Se trata de una iniciativa única que combina historia, medicina y divulgación científica mediante un recorrido por algunas de las localidades más representativas de la Hispania visigoda para analizar cómo se entendían el cerebro, el cráneo y las enfermedades neurológicas en esa época, así como la forma en la que configuraban sus tratamientos.

Uno de los ejes más interesantes del curso recae en la figura de San Isidoro de Sevilla. Considerado como una de las principales fuentes de conocimiento médico del periodo, sus escritos no sólo recogen descripciones de enfermedades, sino también las terapias empleadas en su tiempo con un nivel de detalle sorprendente en aquellos momentos. El célebre obispo y polímata visigodo, en su obra Etimologías, no sólo dejó constancia escrita de las enfermedades comunes de la época, sino también de los remedios médicos que se intentaban aplicar.

El programa Km0 de esRadio ha entrevistado al Dr. Jorge Matías-Guiu Guía, uno de los neurólogos más destacados de España. Vinculado a la Sociedad Española de Neurología, de la que ha sido presidente, vicepresidente y gerente, actualmente es jefe del servicio de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Menciona algunos de los lugares que se visitarán en esta propuesta como "Recópolis, ciudad que se creó en la época de Leovigildo, o las excavaciones de Almazán". Confirma que "es un curso que ha diseñado la SEN pensando en sus neurólogos pero que está abierto a cualquiera que desee apuntarse, no pretendemos que sea exclusivo", ya que "conocer la época visigoda es valorar nuestra historia".

El viaje para realizar este curso, que tendrá su salida y su regreso en Madrid, se realizará entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2026. Tiene como objetivo conocer las bases culturales e históricas que han contribuido al desarrollo del estudio de las dolencias neurológicas. En su itinerario se visitarán excavaciones y lugares emblemáticos de la cultura visigoda en España.

En la Hispania visigoda que se desarrolla entre los siglos V y VIII, el estudio y tratamiento de las dolencias neurológicas combinaba el conocimiento clásico grecorromano con enfoques teológicos e intervenciones empíricas.