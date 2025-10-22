6 libros de terror retorcidos y depravados para leer este Halloween

Stephen King es el rey del terror, eso es inapelable pero a estas alturas tiene alumnos realmente destacados como John Farris o Philip Fracassi. Pero incluso tuvo él mismo un maestro, Michael McDowell, que está teniendo un éxito arrollador de manera póstuma con una bonita reedición, Calliope, fruto del enorme éxito de la saga Blackwater el año pasado.

Otros autores, como Garrett Cook, cogen una vía mucho, mucho más desagradable y adoptan el punto de vista del villano más depravado imaginable.

Te ofrecemos una serie de libros de terror de lo más interesantes, que van desde el género de investigación detectivesca hasta el horror sobrenatural, con diferentes protagonistas y muy variados, para que te enfrentes a este día de todos los santos con todos los conocimientos posibles.

No olvides seguir a @confecinepata en X, pero sobre todo, a @LoDeCultura en Youtube, donde Libertad Digital y esRadio vuelva sus contenidos culturales. Si dejas un like y un comentario al vídeo (y activas la campanilla para que te avisemos de próximas actualizaciones, mejor que mejor).