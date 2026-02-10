El efecto Bad Bunny: Duolingo registra un 35 % más de alumnos de español

La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl no solo ha dominado la conversación cultural del evento, sino que ha tenido un efecto inmediato fuera del terreno musical. Miles de espectadores han reaccionado al espectáculo abriendo una aplicación para empezar a aprender español, un fenómeno que se ha reflejado con claridad en los datos de uso de Duolingo.

Según información facilitada por la propia compañía y recogida por EFE, la plataforma ha registrado un aumento del 35 % en el número de usuarios que han iniciado lecciones de español respecto a la semana anterior. No se trata de una tendencia progresiva ni de un crecimiento sostenido a lo largo del día, sino de un repunte concentrado en un momento muy concreto de la noche.

El pico tras el espectáculo

Tal y como ha explicado Duolingo, el uso de la aplicación se ha mantenido dentro de la normalidad durante las horas previas al partido e incluso ha descendido ligeramente coincidiendo con el arranque de la Super Bowl. Sin embargo, justo después del espectáculo del descanso se ha producido un salto abrupto en el número de nuevos estudiantes.

"Duolingo ha registrado un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche", ha señalado la compañía en un mensaje publicado en la red social X, acompañado de un gráfico en el que se ha visualizado con claridad ese pico de actividad inmediatamente posterior a la actuación del artista puertorriqueño.

Bad Bunny ha optado por interpretar su repertorio íntegramente en español y ha construido un show con referencias explícitas a la cultura puertorriqueña y latinoamericana. Una elección que ha sido aplaudida por parte del público y que, a juzgar por los datos, ha despertado la curiosidad de miles de espectadores por el idioma.

Críticas desde la Casa Blanca

El impacto cultural del espectáculo no ha evitado la polémica política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado con dureza contra la actuación y la ha calificado como una de las peores que se recuerdan en la historia del evento. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", ha escrito el líder republicano en su red social, Truth Social.