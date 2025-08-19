Desarrollada apenas unos años antes de los eventos de Alien. El octavo pasajero, la primera serie del universo creado por Ridley Scott a finales de los 70 puede verse ya en Disney+. Desarrollada por Noah Hawley, creador de la serie Fargo, Alien. Planeta Tierra muestra cómo los xenomorfos finalmente llegaron a la Tierra en una nave siniestrada y desvela una nueva forma de vida artificial representada en los "niños perdidos" protagonistas.

Ese es solo el comienzo de Alien: Planeta Tierra, donde se presentan nuevas criaturas y, sobre todo, grandes corporaciones como Weyland-Yutani y otras de nueva incorporación, vitales para la enorme conspiración de la serie.

Juanma González comenta qué le ha parecido esta temporada de Alien: Planeta Tierra, cómo se ubica en la crecientemente compleja saga Alien y, sobre todo, si da miedo. Porque como rezaba la famosa frase promocional de la primera película, en el espacio nadie puede oír tus gritos...

No te olvides de seguir el canal @LDCultura en Youtube, dar like al vídeo y comentar para así poder ayudarnos a hacer nuevos contenidos.