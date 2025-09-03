Menú

SERIEMENTE

'Muertos S.L.', la comedia de los hermanos Caballero salta a Netflix como un éxito total

Después de Machos Alfa, los Caballero triunfan con Muertos S.L., que da el salto a Netflix desde Movistar.

Muertos S.L., hasta ahora exclusiva de Movistar, ha estrenado su tercera temporada en Netflix. Y se merece todo el éxito del mundo: la serie protagonizada por Carlos Areces, Amaia Salamanca y otros se asienta como una de las mejores comedias del panorama español.

Relacionado

Las aventuras de un grupo de pintorescos personajes que trabajan en una funeraria da para humor negro a costa de la muerte, pero los hermanos Caballero (La que se avecina, Machos alfa) van más allá y se recrean en las rarezas de un grupo de personajes perfectamente confeccionados.

En este vídeo de @LDCultura para Youtube, Juanma González te explica de qué van los seis episodios de la tercera temporada y por qué merece la pena descubrir Muertos S.L. dentro del extenso panorama de series.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida