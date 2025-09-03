Muertos S.L., hasta ahora exclusiva de Movistar, ha estrenado su tercera temporada en Netflix. Y se merece todo el éxito del mundo: la serie protagonizada por Carlos Areces, Amaia Salamanca y otros se asienta como una de las mejores comedias del panorama español.
Las aventuras de un grupo de pintorescos personajes que trabajan en una funeraria da para humor negro a costa de la muerte, pero los hermanos Caballero (La que se avecina, Machos alfa) van más allá y se recrean en las rarezas de un grupo de personajes perfectamente confeccionados.
En este vídeo de @LDCultura para Youtube, Juanma González te explica de qué van los seis episodios de la tercera temporada y por qué merece la pena descubrir Muertos S.L. dentro del extenso panorama de series.