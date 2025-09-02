Futurama nació con el cambio de siglo, pero de alguna manera y pese a ser reiteradamente cancelada, siempre ha encontrado la manera de volver. La última, su nueva encarnación en streaming, o lo que es lo mismo Disney+, que motiva el estreno en inminentes fechas de septiembre de su temporada número 13.

Fox, Comedy Central, Hulu... Cadenas y plataformas donde las sucesivas temporadas de la serie han ido desarrollándose para jolgorio de un nicho de fans quizá no tan abundante como antaño, pero sí rematadamente fieles.

La serie creada por Matt Groening (Los Simpson) nos lleva al futuro y a la empresa de mensajería Planet Express, donde el torpe repartidor del siglo XX Philip J. Fry -congelado y descongelado por azares del destino- Pencontrará su lugar entre un puñado de estrafalarios personajes.

En el vídeo que puedes encontrar arriba, Juanma González te desgrana desde el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio algunas de las claves de esta serie que quizá quieras recuperar... o quizá, como él, nunca hayas abandonado.