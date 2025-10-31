Menú

'Evil', una locura de serie cancelada que hay que recuperar ya

Te hablamos en vídeo de la serie Evil, que fue cancelada el año pasado pero es una locura para los fans del misterio y el terror.

Evil es una serie de televisión estadounidense influenciada por The X-Files y Supernatural, se distingue por su enfoque en psicología moderna y críticas sociales. Creada por Robert y Michelle King, conocidos por The Good Wife y The Good Fight. Estrenada en CBS en septiembre de 2019, consta de cuatro temporadas y 50 episodios, aunque fue cancelada antes de su resolución definitiva.

En el vídeo, Juanma González te recomienda este título aún relativamente desconocido en España, puesto que pese a que ha estado disponible en plataformas, está desperdigado por todas ellas y no en su totalidad.Evil, serie que no resuelve si Dios o el Diablo existen; invita a cuestionar la fe y los fenómenos sobrenaturales como lo hizo Expediente X, pero lo hace provocando verdadero disfrute gracias a sus divertidos y entrañables personajes y unas escenas de terror sorprendentes.

Kristen Bouchard (Katja Herbers) es una psicóloga forense escéptica y atea, madre soltera de cuatro hijas, que se une al equipo tras perder su empleo. David Acosta (Mike Colter), un sacerdote en formación con visiones místicas, representa la fe y el lado espiritual. Ben Shakir (Aasif Mandvi), un técnico racional y ateo, aporta el escepticismo científico típico de Scully, aunque con más humor. Juntos, evalúan casos de posesiones, milagros y entidades demoníacas, determinando si son reales o fraudes psicológicos/mentales, mientras una amenaza sobrenatural se va dibujando en el horizonte...

