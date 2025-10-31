Evil es una serie de televisión estadounidense influenciada por The X-Files y Supernatural, se distingue por su enfoque en psicología moderna y críticas sociales. Creada por Robert y Michelle King, conocidos por The Good Wife y The Good Fight. Estrenada en CBS en septiembre de 2019, consta de cuatro temporadas y 50 episodios, aunque fue cancelada antes de su resolución definitiva.

En el vídeo, Juanma González te recomienda este título aún relativamente desconocido en España, puesto que pese a que ha estado disponible en plataformas, está desperdigado por todas ellas y no en su totalidad.Evil, serie que no resuelve si Dios o el Diablo existen; invita a cuestionar la fe y los fenómenos sobrenaturales como lo hizo Expediente X, pero lo hace provocando verdadero disfrute gracias a sus divertidos y entrañables personajes y unas escenas de terror sorprendentes.

Kristen Bouchard (Katja Herbers) es una psicóloga forense escéptica y atea, madre soltera de cuatro hijas, que se une al equipo tras perder su empleo. David Acosta (Mike Colter), un sacerdote en formación con visiones místicas, representa la fe y el lado espiritual. Ben Shakir (Aasif Mandvi), un técnico racional y ateo, aporta el escepticismo científico típico de Scully, aunque con más humor. Juntos, evalúan casos de posesiones, milagros y entidades demoníacas, determinando si son reales o fraudes psicológicos/mentales, mientras una amenaza sobrenatural se va dibujando en el horizonte...