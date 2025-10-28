Ya ha finalizado la segunda temporada de Platónico, una comedia de Seth Rogen y Rose Byrne en la que interpretan a dos amigos de toda la vida enfrentados a los problemas diarios: la familia, el matrimonio, el amor, la soltería y el trabajo. La comedia de Nicholas Stoller y Francesca Dellbanco lo hace con un humor gamberro e incorrecto que garantiza las risas.

Tal y como te cuenta Juanma González en la videocrítica que puedes ver arriba, la serie es un verdadero caramelo para los amantes de la comedia dulce pero políticamente incorrecta. La inmadurez de sus protagonistas, entrañables por otro lado, queda perfectamente retratada en una serie repleta de miserias cotidianas contadas de la manera más friqui posible.

Co-creada, dirigida y co-escrita por Nick Stoller y Francesca Delbanco, la segunda temporada de reencuentra a la singular pareja de mejores amigos (Rogen y Byrne), que tienen que lidiar con una boda imposible. Los dos hacen lo posible por ser el apoyo incondicional del otro... pero a veces los apoyos se tambalean. El reparto de la segunda temporada también incluye a Luke Macfarlane y Carla Gallo, y presenta a Aidy Bryant, Kyle Mooney, Beck Bennett y Milo Manheim como nuevas estrellas invitadas.