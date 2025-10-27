Como un superhéroe gótico desembarca en cines (unos días antes de hacerlo en Netflix el 7 de noviembre) el esperado Frankenstein de Guillermo del Toro. Una costosa adaptación del mito escrito por Mary Shelley que protagonizan Oscar Isaac y Jacob Elordi, ent re otros, donde el director mexicano ha invertido toda su vida y su carrera. ¿Merece la pena finalmente el proyecto soñado de Guillermo del Toro?

Preciosista y oscura, la pelicula se divide en dos partes, dos perspectivas, donde el mexicano trata de enfatizar que el verdadero monstruo de la fábula es el ser humano. Pero pese a lo cuidado de sus imágenes, en ocasiones tanto subrayado cansa. No obstante, es un film con enormes virtudes que merece la pena ver en cine.

Todo esto te lo cuenta en el vídeo Juanma González para el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio. Deja tu like y tu comentario en el vídeo de youtube, y no te olvides de seguir el canal para futuras actualizaciones dando a la campanilla.