El director editorial de carwow.es y periodista del motor Juan Francisco Calero, todo un fenómeno de visitas en Youtube en sus diversos canales, pasó por Par-Impar de esRadio y Libertad Digital para conversar sobre un tema muy cinematográfico: persecuciones de coches en el cine. Pero el programa pronto derivó a otros asuntos más variados.

Calero, para empezar, fue pionero en el uso de cámaras digitales en España, con el objetivo de realizar un programa de motor a la altura de Top Gear. "Los competidores de cine de toda la vida, al principio, se reían de nosotros. Los directores de fotografía se reían de nosotros. Y al cabo de un año resulta que éramos los números uno". El resultado es que todo el mundo acabó recurriendo y alquilando las carísimas cámaras que empezaron a utilizar.

Calero conversó con Par-Impar sobre las persecuciones de coches en el cine y reveló una fundamental y, hasta cierto punto, desconocida: "C'était un rendez-vous de Claude Lelouch para mí es la escena más bonita de coches que se ha rodado en toda la historia." Una carrera a contrarreloj en París en plena madrugada con la cámara sujeta al capó de un coche.

Una de las persecuciones de las que hablaron fue la mítica de The Italian Job, tanto en la versión original de Michael Caine como en la de los 2000, con los nuevos Minis de BMW: "Que sigan circulando Minis es un milagro. Hemos tenido una camada de Minis modernos muy dignos y superdivertidos de conducir. Son tan atemporales que pese a sus achaques y calidades discutibles, te reencuentras con la conducción cuando subes a uno".

Su coche cinematográfico favorito podría ser, ahora mismo, el de la serie nórdica policial El Puente, que conduce un 911 color verde oliva muy nórdico que "fue subastado para una acción benéfica cuando acabó la serie". Hablamos del Citroën CX, que parece "un felino agazapado", que además tenía un terrorífico anuncio protagonizado por Grace Jones y que es un "coche impresionante que podrías tener como una escultura en el salón de casa, una obra de diseño industrial impresionante".

Y más: los Alfa 159 de Quantum of Solace, el DeLorean de Regreso al futuro, un coche "bonito pero luego una castaña de coche", que Juan Francisco ha estado planeando comprar en algún momento, o el Honda NSX, "un coche brutal que llegó a valer 40.000 euros porque hay un vídeo con él de Ayrton Senna por el circuito de Suzuka donde se le ve hacer el punta-tacón con mocasines blancos. Y todo el mundo quiso un Honda NSX".

Respecto a The Fast and the Furious mandó un dardo directo a las instituciones españolas: "Me parece fatal que los señores de la DGT se hayan cargado el tuning en España, guste más o menos. Es un error que la gente no tenga la libertad de personalizar sus coches con seguridad. Una cosa es la barra libre americana, y otra cosa es que no te dejen variar ni 2 mm una cota del vehículo que no va a influir nada".

