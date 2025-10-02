Así va a ser la Feria de Otoño 2025: expectación con Morante, triunfadores de San Isidro y gran homenaje a Antoñete

Ya está aquí la Feria de Otoño 2025, el ciclo con el que se acaba la temporada taurina en Madrid y que pone el broche a una campaña en la capital de España que ha dejado momentos para la historia. Esta feria ha generado gran expectación llegando a los casi 20.000 abonados (19.428). Además, en muy poco tiempo se colgó el cartel de No Hay Billetes para los festejos del Día de la Hispanidad con el atractivo de ver a Morante de la Puebla anunciado dos veces el mismo día en la Monumental de la Calle de Alcalá.

La Feria de Otoño, salvo sorpresa de última hora, no se va a televisar ni en Telemadrid ni por One Toro. Sólo está previsto que el canal autonómico de la Comunidad de Madrid televise la Corrida de la Hispanidad en la tarde del 12 de octubre con Morante de la Puebla, el adiós de Fernando Robleño y la confirmación de alternativa de Sergio Rodríguez, ganador de la Copa Chenel 2025. El ciclo otoñal en Las Ventas va acompañado también de dos exposiciones: una en homenaje a Paco Camino, protagonista del cartel, en la Sala Bienvenida y otra del Cristo de Medinaceli en la Sala Antoñete.

Precisamente, Antonio Chenel Antoñete es otro de los grandes protagonistas de la Feria de Otoño. El matador de toros nacido y criado en la propia Monumental de la Calle de Alcalá tendrá en su plaza una estatua gracias al empeño de Morante de la Puebla que ha sido el impulsor de un festival benéfico para esa causa que se celebrará en la mañana del 12 de octubre. Este festival, que el genio cigarrero presentó en Las Ventas hace unos días y en el que lidiará un toro de José Luis Osborne recordando la gran faena de Chenel en el 66 al toro blanco, contará también con los retirados Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y la novillera Olga Casado.

Jarocho y Sergio Rodríguez ante su confirmación

La Feria de Otoño 2025 comienza el jueves 2 de octubre y concluye el Día de la Hispanidad. Todos los festejos, salvo el festival de Antoñete que es en horario matinal (12.00 horas), son a las 18:00 horas. Cuenta con tres novilladas, una sin picadores como gran final del certamen Camino hacia Las Ventas, y cinco corridas de toros con los matadores de toros más destacados de la pasada Feria de San Isidro y dos confirmaciones de alternativa: la de Roberto Martín Jarocho y Sergio Rodríguez.

Libertad Digital ha hablado con estos matadores de toros antes de confirmar el doctorado en la primera plaza del mundo. El primero que lo hace es Jarocho, quien se quedó fuera de la última Feria de San Isidro. Jarocho actúa el sábado 4 de octubre en la corrida de Domingo Hernández junto a Talavante y Pablo Aguado. El torero burgalés aseguró a este periódico que afronta la tarde "con mucha ilusión". Dijo que "es una tarde muy bonita y quiero que fluya el toreo, mostrarme tal y como soy" y que "sólo espero disfrutar y a consecuencia de eso, que la gente se emocione. Después que venga lo que tenga que venir…". Sobre si se ha hecho justicia con su contratación para la Feria de Otoño señaló que cree que "las cosas llegan a su tiempo, de nada sirve enfadarse ni llevarse malos ratos. Gracias a Dios, soy paciente y afronto las cosas siempre de manera positiva".

El otro confirmante es Sergio Rodríguez que al ser el vencedor de la Copa Chenel 2025 ganó un puesto en la Corrida de la Hispanidad junto a Morante y Fernando Robleño, que se despide de Madrid. El matador de toros abulense dijo a LD que afronta la confirmación del doctorado en Madrid "con mucha ilusión, mucha responsabilidad, pero a la vez con mucha felicidad" ya que "es el día más importante de mi carrera". "Al final voy a cumplir un sueño que tenía desde niño y hacerlo en un día tan marcado como la Hispanidad y acompañado por los maestros Morante de la Puebla y Robleño es un sueño hecho realidad y espero que se cumplan mis expectativas", apuntó.

Espera Sergio Rodríguez de esa tarde "sobre todo ser muy feliz, disfrutar del día y de ese momento tan único e irrepetible". "Diría que me encantaría triunfar, como es lógico, pero también disfrutar y aprovechar esa oportunidad tan importante y tan buena que tengo por delante", añadió el último ganador de la Copa Chenel. Sobre la gran expectación que se ha generado en torno a esa tarde en la que se ha vendido todo el papel, el matador de toros de Las Navas del Marqués dijo que "que a la media hora se agotasen las entradas ha hecho que el día sea mucho más bonito aún si cabe, que la responsabilidad también aumente, pero tengo muchas ganas de poder mostrarme como torero en esa catedral delante de 25.000 personas. La verdad que ha sido un sueño todo y aún más que se haya agotado el cartel de No Hay Billetes con tanta antelación".

Primer fin de semana de alto voltaje

La novillada con la que abre la Feria de Otoño el jueves 2 de octubre es de Antonio López Gibaja. Los novilleros que trenzarán el paseíllo son Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas. La otra novillada con picadores es el viernes 10 de octubre, es de Fuente Ymbro y la lidiarán Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis. El día anterior, el jueves 9, se celebra la gran final del certamen de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas cuyos finalistas son Ignacio Garibay y Samuel Castrejón, de la Escuela Yiyo, y Pedro Gómez, de la Escuela de Galapagar. Los novillos serán de Ángel Luis Peña.

La Feria de Otoño 2025 es una de las más completas de los últimos años para el aficionado. Quizá el gran público pueda echar en falta a algunas de las principales figuras del toreo, como es el caso de Roca Rey quien, aunque desde el principio no estaba anunciado en Madrid, lanzó un comunicado hace unos días contando que cortaba la temporada europea. Otros matadores de toros que han destacado en el final de la temporada tampoco están, pero los que sí están tiene todo el sentido de que estén.

El viernes 3 de octubre se anuncia una corrida de toros de Victoriano del Río para tres toreros que saben lo que es salir por la Puerta Grande de Las Ventas: Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo. En una entrevista con Libertad Digital Rufo dijo que es "un cartel de tres toreros del gusto de Madrid con una ganadería también del gusto de Madrid que ha propinado muchos triunfos" y que "uno viene a dar el 200%, en la Feria de Otoño, con la expectación que han levantado los carteles, creo que hay que estar a la altura. Es otra oportunidad de oro para seguir avanzando y creciendo. Está claro que somos tres toreros que se nos reconoce por apretar siempre y que nunca nos dejamos nada dentro. Tres toreros que nos hace falta triunfar, como a todos, pero bueno, aquí, en Madrid estoy seguro que vamos a dar una gran tarde de toros y van a pasar cosas importantes. No me cabe la menor duda".

El sábado 4 Roberto Martín Jarocho confirmará la alternativa en Las Ventas de la mano de Alejandro Talavante y con Pablo Aguado de testigos con una corrida de Domingo Hernández. Aunque ha toreado poco desde que la tomó el año pasado en Palencia, el torero burgalés ha dejado su impronta allí donde lo ha hecho. Por su parte, Talavante fue declarado con algo de polémica triunfador de San Isidro 2025 tras salir por la Puerta Grande y Pablo Aguado está en un gran momento de forma, toreando a muy buen nivel.

El domingo 5 se cierra el primer fin de semana de la Feria de Otoño con un cartel con tres toreros destacados de San Isidro 2025: Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández. Los toros serán de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. El veterano Uceda Leal abre un cartel con uno de los toreros revelación, Fortes, y con una joven promesa, Hernández. Fortes dijo a Libertad Digital que "el cartel es especial porque somos tres toreros marcados por un corte clásico, de pureza, de sinceridad. Creo que es un cartel muy bien pensado para la afición en Madrid y para este momento y en función de lo que ha ocurrido en esta plaza en San Isidro".

Doblete de Morante el 12-O con Victorino de previa

El segundo fin de semana viene precedido de dos novilladas en un fin de semana marcado en rojo en el calendario de la afición. El sábado 11 de octubre David Galván, Román y Ginés Marín lidian un encierro de Victorino Martín. Los tres matadores de toros tuvieron actuaciones destacadas el pasado San Isidro y se anuncian con la divisa de la A coronada, un cartel para aficionados y de lo más atractivo para poner el fin de la temporada en la Monumental de Las Ventas.

El 12 de octubre será un acontecimiento. Por Las Ventas pasarán el Día de la Hispanidad 44.000 personas en una jornada doble que agotó el papel en muy poco tiempo y que tendrá como protagonista a Morante de la Puebla. El cigarrero, impulsor del festival matinal a favor del monumento a Antoñete hará doblete ese día y se anuncia con un encierro de Garcigrande para cerrar la campaña taurina en Madrid.

La Corrida de la Hispanidad, que lleva unos años siendo un acontecimiento, será televisada por Telemadrid. Morante regresa a Las Ventas tras salir por primera vez por la Puerta Grande en la pasada Corrida de la Beneficencia y hacer la faena de su vida en Madrid que se quedó sin premio en la Corrida de la Prensa. Además, le acompañan el veterano Fernando Robleño, que se retira del toreo en su plaza, Las Ventas, y ante su afición. Cierra la terna el ganador de la Copa Chenel 2025, Sergio Rodríguez a quien Morante confirmará la alternativa. Una jornada histórica.

Todos los carteles de la Feria de Otoño 2025