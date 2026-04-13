GDELS pone a prueba en Sevilla el primer blindado Hunter antes de su envío a Letonia

GDELS–Santa Bárbara Sistemas ha iniciado en su planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) las pruebas del primer blindado Hunter destinado a Letonia, tras completar su fabricación en Trubia (Oviedo). El vehículo ha llegado con semanas de antelación respecto al calendario previsto, en un movimiento que la compañía presenta como prueba de su capacidad industrial y de cumplimiento en programas internacionales exigentes.

El Hunter será sometido en las próximas semanas a ensayos dinámicos en la pista de pruebas de la instalación sevillana, donde también se desarrollará la formación inicial de las tripulaciones letonas. Está previsto que una delegación militar del país báltico se desplace a finales de abril para participar en este proceso, paso previo a la entrega definitiva del vehículo en primavera.

El contrato con Letonia contempla la fabricación de un total de 84 blindados. Primero se firmó un encargo de 42 unidades en enero de 2025. Luego otro de otras 42 unidades en julio de 2025. A este acuerdo se suma un tercer contrato estratégico que incluye el sostenimiento integral de la flota hasta el año 2037, con servicios de mantenimiento, suministro de repuestos, apoyo logístico y formación especializada para garantizar la operatividad de los vehículos durante toda su vida útil.

La compañía destaca que la entrega anticipada de esta primera unidad ha sido posible gracias a una cadena de suministro nacional en la que participan más de 130 empresas. Este entramado industrial, repartido por toda España, ha permitido acelerar los tiempos de producción sin comprometer los estándares de calidad exigidos en este tipo de sistemas militares de alta complejidad técnica.

La planta de Trubia ha desempeñado un papel clave en este proceso al encargarse de la fabricación e integración completa del vehículo. Se trata de la única instalación en España con capacidad para desarrollar este tipo de plataformas de combate de forma integral. Su experiencia en programas nacionales e internacionales ha sido determinante para cumplir con los plazos e incluso adelantarlos.

Por su parte, las instalaciones de Alcalá de Guadaíra asumen ahora la fase de validación operativa. Desde este centro también se coordina el apoyo al ciclo de vida del programa, incluyendo la futura asistencia en territorio letón. La compañía refuerza así su modelo industrial, combinando producción, pruebas y sostenimiento en diferentes centros especializados dentro de España.

El Hunter está basado en la plataforma ASCOD, un desarrollo con fuerte componente tecnológico nacional que ya ha demostrado su rendimiento en evaluaciones realizadas en el flanco oriental de la OTAN. En el actual contexto geopolítico europeo, la rapidez en la entrega de estos sistemas refuerza la posición de España como proveedor fiable en materia de defensa y como socio relevante dentro de la Alianza Atlántica.