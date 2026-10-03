Sorpresa en el Once de España con dos debuts en Oviedo
España
República Checa
Los de Luis de la Fuente afrontan cuatro partidos en apenas once días, en un exigente tramo tras el Mundial.
IMPRESIONANTE EL HIMNO DE ESPAÑA CON LAS GAITAS EN OVIEDO, SIN PALABRAS.
Rodri ofrece la Copa del Mundo al público del Carlos Tartiere… se la han entregado Juan Mata y Santi Cazorla. IMPRESIONANTE
SOLO QUEDAN 5 MINUTOS PARA QUE RUEDE EL BALÓN EN OVIEDO.
Hoy España ofrecerá a Oviedo la Copa del Mundo. Saldrá Juan Mata con ella, ganador en 2010.
La UEFA ha designado como colegiado de encuentro al griego Vassillis Foitas. Es la primera vez que pita a España y tampoco ha dirigido a equipos españoles en competiciones europeas. Sí fue el árbitro del amistoso sub 21 que España perdió 3-1 en marzo de 2025, el de los tres goles de Woltemade.
Pero no sólo eso sino que la racha global también impresiona. Desde marzo de 2024, la Roja acumula 40 partidos consecutivos invicta y recibe este sábado a Chequia en el Carlos Tartiere de Oviedo convertida en campeona del mundo, líder de su grupo de Nations League y con una sensación de superioridad difícil de discutir.
Recordemos también que Luis de la Fuente acumula ya 52 partidos al frente de la Roja y únicamente dos derrotas, ambas lejos de territorio español.
La cita tiene un componente especial para la ciudad. El combinado nacional vuelve al Carlos Tartiere por primera vez desde 2015, cuando derrotó a Eslovaquia por 2-0 en un partido de clasificación para la Eurocopa. La Federación elige ahora el recinto ovetense para albergar una de las primeras grandes noches de la selección tras su reciente título mundial.
Así está Oviedo para recibir el partido de la Nations League…
El duelo supone el segundo encuentro consecutivo como local para la selección dentro de esta ventana internacional. España recibió a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, esta noche jugará en Asturias para medirse a la República Checa antes de viajar a Split, donde cerrará este tramo de partidos con la vuelta frente al conjunto croata.
Y ya tenemos ONCE DE LA REPÚBLICA CHECA: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Ambros, Macek; Radosta, Lingr; Hlozek.
Después del estreno ante Inglaterra en Wembley y de la cita frente a Croacia en Sevilla, La Roja volverá a jugar ante su público. El siguiente compromiso lleva a España al Carlos Tartiere, un estadio que recupera una noche de selección absoluta once años después de su última visita.
Revolución de Luis de la Fuente, con varias sorpresas en un once que tiene hasta nueve cambios. Sólo repiten Lamine Yamal y Baena. Las grandes novedades, los debuts como titulares de Roberto como '9' y Fresneda en el lateral derecho. Otras variantes son los regresos de Pedri, Dani Olmo, Rodri, Laporte... También resaltan Le Normand en el eje de la zaga, Fran García en el carril izquierdo y David Raya bajo palos.
Lo siguiente que puedo contarles es que ya tenemos ONCE DE ESPAÑA: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Roberto.
La primera noticia que tenemos es la quinta baja de España para el partido… Fabián Ruiz se ha marchado de Oviedo dirección París por su paternidad.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la Nations League que jugarán España y la República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo. Les saluda Belén Lázaro.