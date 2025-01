El trampas

En febrero de 2023, el Manchester City fue acusado formalmente de 115 irregularidades financieras. La Premier League, o sea los propios clubes ingleses de fútbol, tuvieron que hacer una corrección posterior y aumentar la acusación a 130 irregularidades. Al City se le acusa, entre otras cosas, de no ofrecer información financiera precisa entre los años 2009 y 2018, de no dar detalles fidedignos sobre el pago a jugadores y entrenadores en el transcurso del mismo período, de incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018, de no atenerse entre 2015 y 2018 al fair play financiero acordado por la Premier y de no haberse mostrado cooperador en el transcurso de la investigación que ha llevado a cabo la Premier. El juicio al City está a la espera de veredicto, que podría llegar a lo largo de 2025, y también podría dilatarse hasta la temporada que viene, y, en el caso de ser declarado culpable, su sanción podría ir desde la pérdida de puntos hasta el descenso de categoría o, incluso, quedarse en una simple multa. En 2019, cuando la UEFA le sancionó con dos años sin competir en Europa, el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo redujo todo a un castigo económico, o sea nada.

Diera la sensación de que el Manchester City, que a la vista está que compite con otras normas diferentes a las del resto, tuviera bula papal, como ocurre en España con el Barça, y lograra siempre escurrirse como una anguila. Y cuando digo que se escurre como una anguila no lo hago para hacer poesía, no, sino que es exactamente así: el City de Guardiola se escurre como una anguila y a las pruebas me remito: con todos estos antecedentes, y mientras que su próximo rival en Champions, el Real Madrid, se ve obligado a llevar a cabo un férreo control financiero, el equipo inglés ha fichado este invierno al delantero Omar Marmoush por 70 millones de euros y a los defensas centrales Abdukodir Khunasov y Vitor Reis por 40 y 37 millones de euros, respectivamente. Estos son los tres fichajes confirmados hasta el momento porque ahora se especula con que el City hará antes de que acabe el plazo una oferta de 70 millones a la Juve por el lateral Andrea Cambiaso. Es decir, un equipo que está siendo investigado por 130 irregularidades financieras, que no ha ofrecido información de sus operaciones, que no ha cumplido las reglas económicas de la UEFA y que se ha saltado a la torera el fair play de la Premier, se ha gastado otros 147 millones de euros y podría llegar, de confirmarse el fichaje de Cambiaso, hasta los 217.

De forma que, y aunque muchos antimadridistas no lo sepan y adopten a Guardiola, que probablemente sea el menos culpable de todos, como su nuevo adalid, la eliminatoria entre el quince veces campeón de Europa y el equipo de Manchester es, en el fondo y por encima de cualquier otra cosa, el choque entre un club que cumple y otro que no lo hace y, ya puestos, un partido entre el representante del viejo fútbol, del fútbol de toda la vida, y otro del nuevo fútbol. Y quienes defienden al City aquí en España suelen coincidir, más o menos, con quienes sostienen que da igual pagarle durante diecisiete años al vicepresidente arbitral al menos 8’4 millones de euros. Y no da igual, no puede dar igual. De ser así, si se sostuviese en el tiempo la teoría de que da lo mismo, esos antimadridistas que hoy festejan el emparejamiento con el City como si el Real Madrid ya hubiera sido eliminado, estarían echándole paletadas de tierra a sus propios equipos sin saberlo. Porque en esa ley de la selva que se plantea sin rubor, el más fuerte saldría siempre victorioso. Si todo diera igual, el Real Madrid habría superado la oferta del Bayern a Davies, le habría regalado 70 millones al Liverpool para poder incorporar ya a un jugador que acaba contrato en junio y quedará libre o no se pensaría tanto si pagarle o no 90 millones al Leipzig por Lukeba. Porque, y a diferencia del resto, el Real Madrid sí tiene el dinero para afrontar todas y cada una de esas operaciones sin despeinarse.

También podría haberle pagado a Negreira por neutralidad, pero tampoco lo hizo. Yo creo que el Real Madrid va a eliminar al City, y luego al siguiente, y después al próximo. Pero si no lo hiciera, si el Madrid cayera en estos peculiares dieciseisavos de final, luego en octavos o en cuartos, su proyecto seguiría siendo igual de sólido. Y lo seguiría siendo por hacer exactamente todo lo contrario que hace el City o, por ejemplo, el Paris Saint Germain. Lo que se dilucida con el juicio al City no es en realidad si hizo o no trampas, que parece que las hizo, sino si la Premier tiene capacidad para castigar a un tramposo independientemente de su apellido. Y lo que se juega a mediados de febrero no son dos partidos, no, lo que se juega es más importante. Se trata de la batalla entre el nuevo rico y el emblema mundial del fútbol tradicional.