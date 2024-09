Negreira lo mancha todo

Resulta gracioso leer titulares del tipo de "el escándalo que puso en duda la limpieza del fútbol español", como si el hecho de que un club se hubiera tirado más de tres lustros pagando al vicepresidente arbitral no afectara a las Ligas actuales. Claro que afecta. Por supuesto que afecta. Independientemente de quien las gane. Pero, por una simple cuestión de lógica, aquellas Ligas ganadas por el club que pagó están irremisiblemente manchadas. No se puede hablar en pasado, "el escándalo que puso en duda"... Yo respeto los tiempos de la justicia, naturalmente que sí, pero mientras los jueces decidan qué pasó, aunque la cosa está muy clara, el tiempo del verbo poner que hay que emplear no es el pretérito perfecto simple de indicativo sino el presente de indicativo, pone. El escándalo que se fraguó en silencio desde los tiempos de José Luis Núñez y salió a la luz hace un año y medio no puso en duda la limpieza del fútbol español, no, pone en duda la limpieza del fútbol español a diario, y la seguirá poniendo mientras no se haga justicia. Y lo justo es que quien se valió para competir de unas herramientas ilegítimas lo pague. Y no me refiero, por supuesto, sólo a un asunto económico sino a uno deportivo. Mientras el Barcelona no pague deportiva y económicamente el hecho de haberse saltado todas y cada una de las reglas éticas de comportamiento, la limpieza de la Liga española estará en duda.

No por repetido mil veces conviene que caiga en saco roto. Si el Real Madrid, que salvo mejor opinión es el rival directo del Barcelona por las competiciones nacionales, critica a los árbitros no es por tal o cual actuación, no. Y tampoco tiene que ver con quién acabe ganando. El Real Madrid es el vigente campeón liguero pero, puesto que su máximo rival por los títulos nacionales pagó a Negreira sin que la justicia haya dicho nada aún, lo que cuestiona el Real Madrid es el sistema. Todo el sistema. Y el Real Madrid no puede hacer más que personarse en la causa como perjudicado y… emitir unos vídeos a través de su canal de televisión. Vídeos de Real Madrid Televisión versus haberse tirado cerca de cuatro lustros pagando al vicepresidente arbitral. Por eso el Real Madrid se queja del arbitraje de ayer de Alberola Rojas. Ganó pero el árbitro le perjudicó. ¿Cómo fiarse? ¿Y por qué hacerlo? Es imposible. De ahí que el escándalo Negreira no haya puesto en duda la limpieza de la competición, no, el escándalo Negreira pone en duda la competición ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Siempre la pone en duda. El otro día oía a un presidente de un equipo de Primera División, uno por cierto que me cae muy bien, alabando la gestión de Joan Laporta. Ese presidente tiene que vérselas a diario con uno de los presupuestos más bajos de la Liga. Para fichar, antes tiene que vender. Ese presidente de ese club tiene que respetar el fair play financiero, tiene que hacer magia. De hecho la hace porque acaba de fichar a un crack como James Rodríguez. Oígame, ¿qué parte de la frase "Laporta pagó al vicepresidente de los árbitros" no ha entendido usted? ¿Entiende que mientras que usted estaba luchando con los balances, quemándose la cabeza para sacar adelante las cuentas, había un club que pagaba al vicepresidente del CTA por neutralidad?

Este domingo Miguel Ángel Pérez publicaba la siguiente información en Libertad Digital: "La Guardia Civil investiga al Barcelona de Laporta por utilizar mulas económicas para ocultar los pagos a Negreira". A ver, ¿tú lees esto, te tomas un café, te llaman de la Ser o de la Cope y dices que Laporta es un fenómeno? Pero, ¿nos hemos vuelto todos tontos o qué? En mi opinión nada importa mientras no se dé salida a este elefante de seis mil kilos que sigue defecando todos los días. ¿Tú estás en una habitación de cinco metros con un animal que mide cuatro y que no para de cagar escándalos y pretendes que no huela a mierda colocando un Ambipur aroma atardecer en Menorca? ¿En serio? ¿Disimulas el mal olor de la basura de un gran elefante africano con un Ambipur Brisa Marina? Hoy, en su perfil de X y a propósito de la comparecencia de mañana de Laporta, Marçal Lorente insistía en la gestión deportiva y económica. Pero no es a eso a lo que tiene que responder Laporta, querido Marçal, no. O, por mejor decir, a eso también tiene que responder. Pero a lo primero que tiene que contestar Laporta es a por qué pagó al vicepresidente de los árbitros, por qué ocultó sus pagos con mulas económicas, por qué cuadruplicó lo que cobraba, qué buscaba, qué quería y qué pretendía. Pero para que Laporta conteste a esa pregunta lo primero que tiene que haber es alguien en Barcelona que se la haga. El escándalo Negreira no puso en duda, el escándalo Negreira es una puñalada directa al corazón de la limpieza de una competición irremisiblemente manchada. Real Madrid Televisión tiene que hacer siete millones de vídeos para igualar un solo día de pagos al vicepresidente arbitral.