La FIA se sale de pista

La apelación que el equipo Aston Martin hizo ante los comisarios y que le permitió a Fernando Alonso ganar una posición en el GP de Austria, vuelve a poner en entredicho la credibilidad de la FIA. Las sanciones por rebasar los límites de la pista en el Red Bull Ring pusieron en serios aprietos a los comisarios que tuvieron que revisar más de mil imágenes para determinar qué coches habían incumplido la norma y cuáles necesitaban sanción.

Sanciones que en el caso de Carlos Sainz y Lewis Hamilton llegaron una vez había finalizado la carrera alterando a posteriori el resultado de la misma. Es decepcionante que las sanciones o regulaciones no se puedan hacer en tiempo y forma, durante la carrera, cuando equipo y piloto pueden, todavía, enmendar el error.

Quizás desde la dirección de carrera se debería plantear no poner normas que no pueden hacer cumplir, que no tienen la capacidad para verificar sin alterar el resultado de la competición. Esta bien que los equipos, si así se les permiten, recurran, ya que las normas están hechas para todos y si no se hacen cumplir se incurre en un agravio, pero si no hay recursos para que se verifiquen en carrera y se sancionen antes de que caiga la bandera a cuadros, tienden a adulterar el resultado y cercenan la credibilidad de la competición.