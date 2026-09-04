El Rey, Leonor y Sofía arroparán el estreno del GP de Fórmula 1 en Madrid

​Ya es oficial. Su Majestad el rey Felipe VI, acompañado por Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía, asistirán al Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, Madring, según ha comunicado este viernes la propia Casa Real en su página web.

Este es el comunicado:

Don Felipe, acompañado de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, asistirá el domingo, 13 de septiembre, al Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring, concebido para acoger competiciones de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, con un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas. Hasta ahora, el Circuito de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, había sido el único escenario español del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Con la incorporación de Madrid al calendario de 2026, España se convertirá en el único país europeo en albergar dos Grandes Premios.​

Esta asistencia refuerza aún más la implicación de la Casa Real con el deporte español. El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistieron por primera vez juntos de forma oficial a un partido de la selección masculina de fútbol el 19 de julio de 2026, cuando presenciaron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey la histórica final del Mundial de Fútbol, donde celebraron el título de España frente a Argentina.

Además, el monarca ha acudido de forma individual con sus hijas a otras finales de fútbol masculino, como la de la Eurocopa 2024 en Berlín junto a la infanta Sofía, mientras que las dos hermanas han asistido en solitario a grandes torneos como los Juegos Olímpicos de París 2024 o las Eurocopas Femeninas de 2022 y 2025. A nivel tenístico, Felipe VI también ha sido un fijo en gestas deportivas con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz como protagonistas.

A nivel de seguridad, cerca de 1.500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplegarán cada día con motivo de la esperada prueba del campeonato de automovilismo que se disputará en la capital de España. Así lo ha anunciado la Delegación del Gobierno, tras una reunión de coordinación de la que se ha hecho eco la agencia EFE y que también ha incluido a los servicios de emergencias y asistencia sanitaria, preparándose para el evento que tendrá lugar entre los próximos días 11 y 13.

Uno de los retos más complejos para los responsables del operativo radica en la propia configuración de la pista. Al ser la primera vez que se celebra esta prueba en el circuito Madring, las autoridades deben lidiar con un trazado semiurbano. Este espacio se encuentra dividido en dos grandes zonas, con rutas de acceso y evacuación separadas de forma natural por la carretera M-11, lo que exige una sincronización perfecta entre las diferentes administraciones.

Por parte del Cuerpo Nacional de Policía, se mantendrá un despliegue constante de más de 1.300 efectivos durante los tres días que dura la competición. Estos agentes, que proceden en su inmensa mayoría de la Dirección General pero también de la Jefatura Superior de Madrid, tendrán como misión fundamental velar por la seguridad ciudadana. Su labor preventiva e investigadora se desarrollará tanto en el perímetro exterior de las instalaciones como en una zona interna habilitada al efecto.

El Instituto Armado, por su parte, aportará una media diaria de 150 componentes. Sus esfuerzos estarán dirigidos prioritariamente al refuerzo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que dada su proximidad a las pistas recibirá un volumen muy elevado de vuelos privados. Asimismo, la Agrupación de Tráfico dispondrá patrullas móviles para gestionar la movilidad y coordinar los accesos en las autovías M-40 y M-11 junto a los miembros de la Policía Municipal.

La Dirección General de Tráfico ha diseñado un plan especial de movilidad, asumiendo que el certamen alterará notablemente el tráfico habitual en la metrópoli. Para ello, se constituirá un centro de coordinación operativo y una mesa de inteligencia destinada a evaluar cualquier amenaza. Simultáneamente, el espacio aéreo sufrirá restricciones controladas por una célula específica con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército del Aire, Enaire y AENA, apoyados por helicópteros y sistemas contra drones no autorizados.

En el ámbito del transporte de espectadores, se implementará un notable incremento de las frecuencias. Metro y la Empresa Municipal de Transportes aumentarán sus servicios, mientras que Cercanías de Renfe reforzará la afluencia de trenes hacia las estaciones más próximas. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, acompañado por el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, ha presidido este encuentro y ha mostrado su absoluta confianza en la experiencia de las instituciones para blindar grandes eventos deportivos, con la asistencia de la Casa Real y recursos clave como Samur-Protección Civil o Bomberos.