El sorprendente adiós de Marcos Llorente a España

Marcos Llorente deja la Selección española tras haber ganado el pasado verano el Mundial. El jugador del Atlético de Madrid, que está a punto de renovar con el conjunto rojiblanco, ha emitido un comunicado confirmando que deja el combinado nacional y explicando sus motivos.

Este es el comunicado:

Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos.

Marcos Llorente ha disputado un total de 27 partidos oficiales con España, combinando su rol en el centro del campo y el lateral derecho. Jugó la Eurocopa de 2020, el Mundial de Qatar 2022 y el reciente Mundial de 2026. En su palmarés internacional destaca la conquista de la UEFA Nations League 2022-23 y el título de campeón en el Mundial 2026. No marcó ningún gol.

Marcos Llorente es una baja importante para España, pero es algo lógico teniendo en cuenta que él siempre ha dicho que su carrera será corta. Por ello, se centrará en el Atlético de Madrid y disfrutará de los parones para hacer su vida. No todo el mundo deja su Selección con un Mundial.