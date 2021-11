La Generalidad dará herramientas a los centros para espiar a los profesores que hablen español

El consejero de Educación de la Generalidad, Josep Gonzàlez-Cambray, ha establecido una especie de Gran Hermano en los colegios para detectar qué profesores hablan en español en clase y obligarles a hacerlo en catalán. En una reunión telemática con los directores de los centros el pasado 4 de noviembre, la secretaria de "transformación educativa" de la Generalidad, Núria Mora, se expresaba así: "Si sabéis que hay profesorado que hace su docencia en castellano, os facilitaremos las herramientas para que podáis entrar en las aulas a hacer observaciones".

En la misma reunión y según desvela El Mundo, Mora abundó en que la decisión de intervenir en relación a los profesores que se dirigen a los alumnos en español no depende solo de la inspección, que es competencia de los centros. "No es una decisión que tenga que recaer sólo en la inspección. Es una decisión del centro para que podáis hacer observaciones, para que obtengáis datos y para que, a partir de estos datos, podáis tomar las decisiones más oportunas para dar una respuesta al incremento del uso del catalán", señaló el alto cargo del departamento.

También peroró sobre la supuesta encuesta que revela un descenso del uso del catalán en los colegios incluso entre el profesorado y recordó los planes de la Generalidad para excluir el español de los centros. Aludió así a los "grupos impulsores", una especie de comisarios lingüísticos que la Generalidad define como "equipos de asesoramiento en Lengua, Interculturalidad y Cohesión social". Al respecto y en un comunidad hecho público por la propia consejería se definía la función de estos "equipos" en los siguientes términos: "A partir de la información recogida por los grupos impulsores con los indicadores de detección, se formará al profesorado para aplicar acciones que mejoren el uso del catalán. Unas formaciones que se adaptarán a la realidad de cada centro. El proceso contará con el apoyo de la inspección educativa y el seguimiento y evaluación del Consejo Superior de Evaluación".

En la reunión telemática y tras la intervención de la secretaria de "transformación educativa", algunos directores exigieron instrucciones claras para actuar contra quienes hablaran en español. En ese punto tomó la palabra el consejero Gonzàlez-Cambray para apuntar que "os lo traslado como yo lo siento. Vosotras direcciones de los centros educativos del país (...) tenéis un proyecto lingüístico y nos tenemos que asegurar que es lo que realmente está pasando dentro de nuestras aulas y por tanto tenemos que disponer de la información. Y tenéis todo el apoyo del Departamento de Educación para que se cumpla".

También advirtió de que "si hay algún profesor que hace la clase en castellano y la tiene que hacer en catalán porque el proyecto lingüístico dice que se tiene que hacer en catalán, tenemos que tener conocimiento y aquel profesor tiene que hacer la clase en catalán. Y si no la puede dar en catalán que nos explique cuáles son los motivos".

Gonzàlez-Cambray se mostró verdaderamente obsesionado en la erradicación del español y también se refirió a los niños que lo hablan: "He visitado muchos centros educativos en los que los maestros os dirigís en catalán y, cuando yo he entrado en una aula, cuando haces alguna pregunta al niño, muchos te responden en castellano. Ésta también es una labor educativa que tenemos como país. Aunque no cambiéis de lengua, el paso siguiente tiene que ser que ese alumno se os dirija en catalán. Si se os dirige en catalán en el aula ya tenemos un primer paso. El segundo paso será que esta lengua también sea de uso social en los comedores, las actividades extraescolares y hasta en el patio, que, como ya sabéis, es horario lectivo. Es un tema prioritario, destinaremos los recursos que haga falta".