La situación del llamado constitucionalismo en Cataluña a nivel de representación en las administraciones es cada vez más menguante y con una influencia en retroceso, especialmente tras el descalabro de Ciudadanos. Sin embargo, cada vez más plataformas de la sociedad civil intentan recuperar ese espacio que ha sido colonizado por el separatismo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el promotor del Manifiesto Constitucional de Cataluña, Joan López Alegre, ha explicado en qué consiste y cuál es su principal objetivo: reagrupar a todos los constitucionalistas para hacer frente al separatismo.

López Alegre ha contado que "el PSOE tiene mucho interés en decir que el procés ha terminado y no es cierto, lo que ha hecho es mudarse a Madrid". "Ha pasado de estar en la Generalidad a ocupar Moncloa y Nuevos Ministerios", ha destacado.

"Lo fundamental que está sucediendo, no sólo en Cataluña sino en España, es que el acuerdo del PSOE con ERC y Bildu no es presupuestario sino un acuerdo de largo alcance que pretende que en España haya un Gobierno desde 2024 y mas allá, y que pretende cargarse este país", ha explicado Joan López Alegre.

Cree el promotor del Manifiesto Constitucional que "para que eso no se convierta en algo definitivo y que el procés que era catalán sea nacional la única forma que hay de remover al gobierno Frankesntein es que el inmenso agujero negro que tiene el constitucionalismo en Cataluña desaparezca y tenga representación electoral". Ha puesto dos ejemplos para explicarlo bien. Ha asegurado que "tres de las cuatro provincias catalanas no tienen diputados constitucionalistas en el Congreso" lo que supone que "250.000 votos de catalanes van directamente a la basura".

Además, ha dicho que "la diferencia de diputados del Frankenstein con la oposición en el Congreso es 41 diputados" mientras "en Cataluña es de 36". Piensa que "la oposición puede arrasar a lo Ayuso en toda España, pero si no se arregla el problema de Cataluña Sánchez y sus nuevos amigos, que son para siempre, han venido para quedarse".

El impulsor del Manifiesto ha indicado que en algunos ayuntamientos de Cataluña, muchos gobernados por el PSC, "el problema no es que no se ponga la bandera, es lo que hay detrás" de ese gesto. Por eso ve que "no tiene sentido" que en muchos de esas localidades se presenten "cuatro partidos por separado".

López Alegre ha comentado, en relación a la aceptación de los partidos llamados constitucionalistas en Cataluña del Manifiesto que él promueve, que "no ha sido buena". Ha puesto de ejemplo la reacción del PP empeñados en ser "la casa común del constitucionalismo". "Es verdad que la receptividad de Cs, dado que su situación como partido es más delicada, ha sido más abierta", ha apuntado.

Sobre Vox ha comentado que en Cataluña quieren meterlo "como una especie de partido fascista. Quién defiende el orden jurídico en Cataluña son los que llaman fascistas…". "Intentar agrupar al constitucionalismo, y hacerlo sin la que actualmente es la primera fuerza constitucionalista, no tiene sentido", ha dicho.

Pasado en el PP

López Alegre ha recordado su pasado en el Partido Popular, del que se dio de baja en 2009, "tras los pactos con Artur Mas", aunque, posteriormente, "fui de número 2 con Cayetana en las primeras elecciones del 19". El promotor del Manifiesto Constitucional de Cataluña ha dicho que el "motivo principal" de éste es "que nunca pase más lo que pasó con Aznar, Zapatero, o lo que pasa ahora con Sánchez", porque "los que son las moneda de cambio de eso y la gente que sufre el chantaje de eso son los catalanes y los vascos no nacionalistas".

El exdiputado del PP ha aventurado que "a Vox le va a suceder lo mismo que le pasó a Vidal-Quadras, a Rivera y a Arrimadas: les van a criminalizar". En su opinión, en las ciudades grandes, todavía podrán presentar candidatura, pero "en los municipios más pequeños, alguien de su familia les dirá: 'Ni se te ocurra presentarte, porque nos van a poner a parir, porque tenemos un negocio…'".

Sobre el PSC, López Alegre ha apuntado que, aunque "no les gusta recordarlo", "Illa estuvo en la manifestación del 8 de octubre. Sin esta manifestación, la declaración de Puigdemont del día 9 hubiese sido definitiva". "Creo, y lo digo de verdad, que fue convencido. No porque fuera coyunturalmente. Sí fue por interés político Iceta a la segunda manifestación", ha añadido.

Finalmente, el promotor del Manifiesto Constitucional de Cataluña ha negado que se vaya a ir a Madrid: "Yo vivo en Mataró y ahí voy a seguir. No tenemos ningún interés en montar un partido político ni nada de eso".

¿Cómo unirse al Manifiesto?

Para unirse al Manifiesto Constitucional de Cataluña y evitar que se pierdan miles de votos constitucionalistas hay que entrar en este enlace.