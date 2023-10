Santiago González: "Sánchez no echa a Belarra porque está de acuerdo"

El Mundo

"Hamas e Israel se acusan de la matanza del hospital Al-Ahli en la Franja de Gaza". ¿Y para qué quiere Israel bombardear un hospital?, ¿para hacerle un favor a Hamás? Venga ya. Y Sánchez se está metiendo en un jardín de difícil salida protegiendo a sus ministras judeofóbicas. "Sánchez reconoce el derecho de Israel a defenderse pero le exige la "protección de los civiles en Gaza" y eleva la ayuda a Palestina". Sólo Hamás puede proteger a los civiles. Que les deje salir y no les utilice como escudos humanos. Ellos han declarado la guerra. "Moncloa desautoriza a los ministros y cargos 'morados' y de Sumar en política exterior, pero Ione Belarra insiste en marcar perfil propio". Moncloa no ha desautorizado a nadie. Belarra está a un paso de exigir a Sánchez que instale unas cámaras de gas para matar judíos a cambio de su voto. Y no doy ideas, que ya sabemos de lo que es capaz Sánchez por un voto.



Y los malos serán los judíos, pero "España vigila a más de 300 'lobos solitarios' por su potencial terrorista ante el conflicto en Gaza". ¿Los lobos solitarios a los que teme Sánchez son israelíes? Pues mira, Belarra, no, son de los vuestros, islamistas, o sea, terroristas.



Santiago González dice que "en un país normal, un presidente normal, habría destituido" a Belarra por sus barbaridades antisemitas en un momento tan crítico. "Pedro Sánchez es un presidente demediado que se deja mojar la oreja por las más tontas de sus ministras en asuntos que deberían ser privativos de la Presidencia. No es que no tenga ministros tontos, pero el número de ellas es mayor. Es, por otra parte, el único presidente del Gobierno que no tiene la facultad de destituir a sus ministros si son de Podemos o de Sumar, por mucha incapacidad o deslealtad que hubieran demostrado en el ejercicio de su cargo".



Aunque a tenor de la reacción del Gobierno a la queja de la embajada era Belarra la que tenía razón. "Uno tiende a pensar que el gesto inamistoso, el único gesto inamistoso, partió del Gobierno. Lo hicieron la ministra podemita, la niña del resplandor y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. , Sánchez no la echa porque está de acuerdo". Vamos, que la niñata llamó genocidas a los judíos y acusó a Israel de crímenes de guerra y el inamistoso es el Gobierno israelí. Lo dicho, si fuera por nuestro gobierno acabarían lo que empezó Hitler.

Dice el editorial que "no es admisible que nuestro país se haya convertido en el primer aliado europeo que protagoniza un choque directo con el país que ha sido víctima del atentado Hamas. Aunque el comunicado de la Embajada de Israel revestía una dureza impropia del lenguaje diplomático Moncloa no puede dar pie a este tipo de reacciones". Son sus alianzas naturales, no hay más que mirar quiénes son sus socios en España.



Para Federico Jiménez Losantos, "la atinada nota israelí alertaba del peligro que corren las comunidades judías en España cuando la ministra defiende públicamente a los violadores, asesinos y secuestradores de 1.200 judíos, y acusa de genocidio a Israel por una invasión que no ha sucedido. Y que, si sucede, estará harto más legitimada que la respuesta de EEUU al 11-S. En realidad, los antisemitas -países árabes, izquierda y extrema derecha- piensan que la solución final de Hitler se quedó a medias. Eso explica la inmoralidad de que habla la nota: cuando aún están identificando a las víctimas de las atrocidades islamistas, atacan a Israel. Por lo visto, a lo único que tienen derecho los judíos es a que los maten".



Maite Rico también flipa con el salvaje antisemitismo de Belarra. "Belarra ha sido la única ministra europea que no ha condenado sin ambages la matanza de 1.300 civiles perpetrada por los islamistas en Israel". Para Belarra, pocos han sido.



"Ha tenido que ser la Embajada israelí en España la que saque los colores a Pedro Sánchez al evidenciar el furibundo antisemitismo de sus socios", y el ministro Albares se ha puesto "estupendo" y ha llamado mentirosa a la embajada por decir lo que todos hemos oído. De locos. Dice Albares que Belarra no habla en nombre del Gobierno y va la tía y le desmiente en televisión diciendo que habla en nombre del Gobierno. Y ahí la tienes, tan fresca.



"¿Miente la Embajada israelí? En absoluto. Belarra y sus rivales de Sumar han encabezado manifestaciones convocadas por organizaciones alineadas con el terrorismo, como Alkarama y Samidoun (red ilegalizada en Alemania), que el mismo 7 de octubre celebraban en comunicados delirantes la carnicería perpetrada "por la heroica resistencia palestina". Por no hablar del recital de miseria moral de quienes ponían en duda el asesinato de bebés o justificaban la masacre de jóvenes israelíes porque todos hacen el servicio militar...". Ahora queda claro por qué lo hacen: pura supervivencia.



"Exteriores no respalda opiniones, sino bulos que esparcen el odio. Ni Israel ocupa Gaza, que desalojó en 2005, ni hay genocidio (la población se ha triplicado), ni les priva de agua (sólo proporciona el 7% del suministro). Los gazatíes viven en una cloaca por culpa de Hamas, que controla la franja desde hace casi dos décadas, almacena arsenales en colegios y hospitales y malversa la ayuda humanitaria". Con la ayuda de la banda antisemita de Belarra.

"Sánchez lastra la posición internacional de España al no desautorizar a sus ministros ultras, porque necesita sus votos para seguir en el poder. Lo menos que podría hacer Albares es ahorrarnos esos arrebatos de dignidad impostada". Sí, menudo ridículo.



El País



"Matanza en un hospital de Gaza". "Las autoridades de la Franja acusan a Israel de haber provocado al menos 500 fallecidos y cientos de heridos. El ejército israelí sostiene que la explosión la causó el lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica". "La matanza en un hospital de Gaza provoca una ola de indignación en el mundo árabe", babea el diario antisemita de Sánchez. Qué ansias tenía El País de muertos palestinos. "De confirmarse la autoría israelí, la tragedia del hospital gazatí sería una de las mayores matanzas jamás causada por un bombardeo de su ejército". Disimulad un poco, por dios, que se os ve encantados con los muertos. ¿Y si se confirma la autoría de Hamás? Callaréis como meretrices. O, naturalmente, diréis que Israel miente. Pero la realidad es que Israel no gana nada bombardeando un hospital y Hamás gana unas fotos para difundir en la prensa antisemita, o directamente, nazi.



José Luis Sastre considera que "es compatible denunciar la masacre de Hamás y describir el asedio al que Israel ha sometido a la población civil que malvive a la fuerza en Gaza". "Hamás, que ha declarado su propósito de destruir Israel, asesinó hace unos días a cientos de personas en una premeditada incursión terrorista que no solo dejó muertos y heridos indiscriminados, sino también secuestrados. Decirlo no es tomar partido, porque al final va a ser tomar partido observar la realidad". "A los hechos se le están poniendo peroesques". Y así vamos a estar meses hasta que el tema acabe en un breve en los periódicos.

ABC



"La crisis diplomática con Israel fuerza a Sánchez a endurecer su discurso". Tontadas para salir del paso. Lo de crear dos estados es para reír o llorar. A nadie se le había ocurrido antes, menos mal que el mundo tiene a Sánchez. "La polémica carta de 1917 que pidió por primera vez un Estado para los judíos en Palestina". Anda, Sánchez, lee un poco.

Teodoro León Gross dice que "seguir el rastro moral de la líder de Podemos desde los atentados de Hamás es más fácil que las pistas infantiles de Hansel y Gretel". "Israel genocida, Israel criminales de guerra... ni una sola vez empatía o condolencia por las víctimas de Hamás, sólo por las palestinas. Nada nuevo en Podemos; casi un clásico". Es muy sencillo y hay que decirlo claro: Podemos son nazis de extrema izquierda. "La continuidad de Podemos en el Gobierno, que ya superó la 'ley del sólo sí es sí', evidencia el desdén del presidente por todo esto". A Sánchez sólo le interesa ahora su investidura. "La línea editorial del sanchismo mediático ha sido básicamente la línea de Podemos. En fin, llámalo derechos humanos, pero es odio a Israel, antisemitismo. Blanco y en botella". Al menos Belarra no disimula.

La Razón

"Feijóo se planta en Bilbao y Barcelona con su «tercera vía» frente a la amnistía". ¡Oigan!, que Feijóo también existe. "La próxima semana presentará una propuesta de «autonomismo amable». Ofrecerá una alternativa pragmática a la negociación de Sánchez con Puigdemont y Junqueras". Otro sordo. ¿Cuándo han pedido Puigdemont y Junqueras un autonomismo amable? Piden in-de-pen-den-cia.



Marhuenda no sabe si habrá investidura. "Al PNV le iría muy bien la repetición de las elecciones, aunque no puede decirlo. Puigdemont se debate entre ser el Judas del nacionalismo y venderse por la amnistía o ser un auténtico patriota que exige un relator y el referéndum. La cuestión es muy simple, porque todo depende de lo que más le convenga. Por su parte, Sánchez está desesperado y quiere ser investido cueste lo que cueste. Ahora que se ha ofrecido de mediador entre los terroristas de Hamas e Israel no quiere arriesgarse a perder La Moncloa". Habrá investidura.



Pedro Narváez también resalta el empecinamiento de Belarra, la claridad con la que, un día sí y otro también, reivindica su antisemitismo. "Ione Belarra se mantiene firme en sus convicciones. Al menos no cambia de opinión, como su presidente. Ni como Zapatero". "Belarra es una ayatolá que se tira encima su propia bomba".



"Lo que piense o haga Ione Belarra nos daría igual si no se sentara en el consejo de ministros, si no dijera, después de la protesta de la embajada de Israel, que «es un estado okupa y genocida», una manera muy delicada de ejercer la diplomacia y hablar de paz. A Ione Belarra la mandaríamos a fregar, no con esa connotación machista de chiste facilón, sino porque deja mucha porquería encima de lo que todavía es España. Un desinfectante ideológico que nos robe este hedor de vergüenza". No hay desinfectante que quite ese hedor, Pedro. Ni aunque le limpiemos la boca con zotal a esta terrorista de la palabra.