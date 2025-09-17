Feijóo: "Sabemos que pactaría con Netanyahu para seguir en el poder"

A pesar de los indicios vinculan al ministro Ángel Víctor Torres con la trama Koldo y que este se encuentra siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –según desliza el PP—, el expresidente canario niega cualquier tipo de vinculación con la misma.
El diputado del PP Eduardo Carrazo ha preguntado a la ministra de Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre si el Ejecutivo piensa prohibir a la Real Federación Española de Fútbol que presente a la selección al Mundial si participa Israel. "¿En qué clase de burbuja viven ustedes, de verdad no son conscientes de dónde está la ciudadanía frente al genocidio de Gaza?", ha respondido Alegría.
La bancada popular ha criticado que el ministro del Interior esté, a su juicio, justificando la violencia contra la Policía Nacional en el marco de La Vuelta Ciclista a España. Por su parte, Marlaska ha respondido sin condenar la violencia de los manifestantes: "Yo me siento orgulloso de unas Fuerzas de Seguridad del Estado que supieron responder a una minoría violenta, pero garantizando el derecho a la manifestación de una mayoría que condenaba el genocidio".
"Evitamos el 40% de las salidas irregulares en origen", ha espetado el ministro del Interior a la pregunta de la diputada popular Sofía Acedo, que se ha cuestionado si la labor del Ejecutivo está favoreciendo a las mafias de inmigración.
"Les falta poco para alcanzar a Maduro", ha dicho la portavoz de Vox, Pepa Millán, que ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar una cortina de humo con Gaza para que se desvíe el foco de la corrupción.
"Para impedir la alternancia pactan con delincuentes", ha explicado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en una pregunta al ministro de Justicia, al que ha recriminado la actuación de Sánchez alentando el boicot contra La Vuelta Ciclista: "Nunca antes un presidente del Gobierno había incitado a la violencia contra sus propios policías". Así, ha criticado que Sánchez use "a los niños gazatíes como escudos electorales".
El diputado del PP ha ironizado con la causa del hermano de Pedro Sánchez después de recordar que este ha estado viviendo en La Moncloa. "Ya ha a aparecido la oficina de artes escénicas; estaba en La Moncloa. Y el puesto ficticio era en La Moncloa", ha explicado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha lamentado que el PP haya quedado "para acusar a personas honestas como lo son la familia del presidente del Gobierno".
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aseverado que, aunque el Ejecutivo de Sánchez pueda seguir "convirtiéndose en un Gobierno de agitadores callejeros", pero que eso "no va a tapar el océano de corrupción" que rodea al PSOE.
Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha deslizado que La Vuelta Ciclista a España se orquestó como "un intento de lavado de cara deportivo ante los genocidas", que según ella, son los israelitas. Cabe recordar que en La Vuelta sólo competía un equipo cuyo dueño era israelí –que no tenía nada que ver con el Gobierno de Netanyahu— y que sólo un integrante era originario de Israel.
"Miente la derecha cuando dice que este Gobierno ha incrementado la deuda de este país", ha espetado la vicepresidenta del Ejecutivo María Jesús Montero antes de decirle que Vox tiene responsabilidad compartida de la ‘mala’ situación económica –de la que ha hablado el diputado José María Figaredo— por estar gobernando en varias comunidades autónomas. Vox rompió todos sus pactos con el PP en las autonomías durante el verano de 2024.
"El PP se asustó el domingo ante la expresión de los socialistas andaluces arropando al presidente del Gobierno", ha espetado la vicepresidenta del Ejecutivo asegurando que en el PP de Andalucía "están nerviosos" por su candidatura.
Respecto a la sanidad andaluza, Montero ha dicho que es "un aval" de su gestión: "Nunca estuvo mejor la Sanidad que en la etapa socialista".
El diputado del PP Elías Bendodo le ha pedido a María Jesús Montero que "tome el pulso de lo que piensan" los andaluces de ella y del presidente del Gobierno. Además, le ha recordado que su balance al frente de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía fue el de más de "7.700 sanitarios menos".
Montero ha asegurado que los socialistas se encuentran bien anclados en La Moncloa, mientras que Feijóo tiene "miedo de no llegar al final de la legislatura" y ser traicionado por sus compañeros de partido.
"Los españoles quieren un cambio", ha aseverado Muñoz antes de acusar a los dirigentes socialistas de "insultar" a la ciudadanía cuando no concuerdan sus ideas con las del Gobierno llamándolos "fachas", "racistas" o machistas. "Los españoles se han hartado del socialismo y del sanchismo", ha sentenciado.
"Está muy claro, nosotros defendemos el interés general y ustedes el de una minoría, el de una élite", ha espetado Montero.
"¿Para quién trabajan, para los españoles o para los familiares del señor Sánchez?", le ha preguntado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero después de explicar que aquellos que han mejorado económicamente son los familiares de Sánchez
"Todo el mundo sabe que pactaría hasta con Netanyahu", le ha dicho el líder del PP a Sánchez explicando que, aunque intente ser adalid de la moral, este solo busca rédito político. Además, le ha achacado que condene al pueblo judío por los crímenes del Gobierno de Israel. "Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no su pueblo", ha explicado antes de recriminarle que Sánchez ha sido felicitado "dos veces por Hamás".
En otro orden de cosas, le ha reprochado sus constantes cesiones al separatismo catalán: "Es el Gobierno más inestable que ha tenido la democracia española".
El presidente del Gobierno ha centrado el debate en Gaza y ha pedido al líder de la oposición que califique la actuación de Israel en la Franja de genocidio.
"Usted no defiende ninguna causa noble, sólo quiere tapar sus vergüenzas", ha espetado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al respecto del jefe del Ejecutivo, al que ha achacado una deriva "populista" tras preguntarle si va a prohibir la participación de España en el Mundial de Fútbol. "Como no tiene mayoría mueve el ejército a zonas de conflicto", ha razonado.
