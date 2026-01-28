La borrasca Kristin está provocando problemas en la mayor parte de España con intensas nevadas en el interior, fortísimas rachas de viento y fuertes precipitaciones en prácticamente toda la península.

Los transportes son los que más están sufriendo estas inclemencias: según la DGT, hay más de 2.000 kilómetros de carreteras afectadas, con casi una veintena de vías secundarias y problemas en autovías como la A-6 y la A1 en Madrid, la AP-6 en Segovia y la A-66 en León.

Están en alerta por nieve, lluvia o viento todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, y Almería tiene aviso rojo por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.