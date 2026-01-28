La borrasca Kristin está provocando problemas en la mayor parte de España con intensas nevadas en el interior, fortísimas rachas de viento y fuertes precipitaciones en prácticamente toda la península.
Los transportes son los que más están sufriendo estas inclemencias: según la DGT, hay más de 2.000 kilómetros de carreteras afectadas, con casi una veintena de vías secundarias y problemas en autovías como la A-6 y la A1 en Madrid, la AP-6 en Segovia y la A-66 en León.
Están en alerta por nieve, lluvia o viento todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, y Almería tiene aviso rojo por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los copos de nieve caídos y acumulados en las últimas horas han llevado a prohibir el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En total y según los datos que aporta la DGT sobre el estado de la circulación a primeras horas de este miércoles, 28 de enero, la nieve afecta a la circulación en un total de 75 carreteras del territorio nacional, 15 de ellas perteneciente a la red principal, mientras que el resto son vías secundarias.
Además, hay una veintena de vías afectadas por inundaciones, lo peor en la provincia andaluza de Cádiz.
Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), a Europa Press, está intransitable en la provincia de Cáceres la A-66 a la altura de Hervás en dirección a Salamanca.
Ante el temporal, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de limpieza y mantenimiento.
Más de 5.600 operarios y 264 medios mecánicos trabajan en los puntos más complicados de nuestra ciudad.
Recomendamos reducir los desplazamientos innecesarios.
Información actualizada en…— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 28, 2026
Las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Kristin' han provocado el vuelco de dos camiones de gran tonelaje a su paso por el puente sobre el río Tajo en la A-66, en el punto kilométrico 520.
Ambos vehículos, uno en cada sentido de la autovía, han quedado tumbados en la calzada sin que se hayan producido daños personales relevantes, aunque sí ha afectado al tráfico, que ya se ha reanudado controlado por la Guardia Civil de Tráfico.
Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología había activado la alerta roja por fuertes vientos en la Meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, entre las 8:00 y las 10:00 horas, ante le previsión de rachas que podrían superar los 130 kilómetros por hora.
No solo la nieve está provocando problemas en el país, el temporal de lluvia que barre España también ha llevado al corte de varias vías secundarias.
🌧️ Además de nieve, el temporal de lluvia provoca el corte de 24 vías secundarias. 18 en Andalucía, siendo la provincial de Cádiz la más afectada:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026
Las nevadas que comenzaron la madrugada de este miércoles en Ávila han dejado varios centímetros de nieve, generando complicaciones en calles y carreteras justo en el inicio de clases y consultas médicas. El transporte público sufrió retrasos, se suspendieron citas sanitarias y se dificultó el acceso a colegios.
El Ayuntamiento activó el operativo de vialidad invernal para limpiar calles y aceras, priorizando colegios y centros de salud. Varias vías permanecen cortadas, mientras se recomienda evitar desplazamientos. La Junta y la Diputación adaptaron rutas escolares, citas médicas y desplegaron quitanieves.
La AEMET mantiene aviso naranja por viento fuerte. Actos institucionales y culturales también fueron suspendidos ante la intensidad del temporal y la necesidad de precaución.
Debido a la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región, se están produciendo importantes afecciones a la circulación y al transporte público, especialmente en zonas de sierra, señalan desde la Comunidad de Madrid. Y recuerdan que es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña.
La Comunidad de Madrid mantiene activo un operativo de más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras. Numerosas líneas de autobús interurbano presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios. Recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el CRTM.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido prudencia a la ciudadanía a través de sus redes sociales y ha recomendado "evitar desplazamientos innecesarios", ante los fenómenos meteorológicos adversos.
Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento.
Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios.
Consulta la previsión en @AEMET_Esp y el estado de las carreteras en @DGTes. https://t.co/qVXBxy8E7y— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 28, 2026
Ha subrayado la importancia de seguir la previsión meteorológica y el estado de las carreteras.
La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona.
Con datos de las 10:15 horas, la A-6 estaba intransitable en ese tramo, con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Asimismo, había nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, para transitar por la A-1 (Madrid-Burgos), en Somosierra, y en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Igualmente, en la autopista AP-6, entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia.
Otras vías presentaban restricciones para la circulación de camiones, con nivel amarillo, como la M-50, a la altura de Boadilla. Desde la DGT se ha recomendado evitar el uso de vehículo privado para desplazarse por la zona norte de la región.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha informado que mantiene este miércoles 28 de enero cerrado el acceso de camiones a sus instalaciones al estar ya completas las áreas de estacionamiento del puerto. Además, siguen canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y también desde Tarifa a consecuencia del temporal en el Estrecho por la borrasca 'Kristin'.
Según la APBA, en torno a 2.800 camiones se encontraban ya este martes en el puerto de Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto, por lo que los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder al recinto portuario.
Además, las áreas de servicio cercanas al puerto de Algeciras también están completas, recomendándose desde esta institución que los transportistas paren en otras áreas situadas fuera de la provincia de Cádiz.
El cierre a camiones se va a mantener durante la jornada del miércoles debido a la situación meteorológica, con fuerte viento y mal estado de la mar, lo que también ha provocado que las terminales de contenedores sigan sin actividad y los ferries de las líneas del Estrecho no operen.
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto.
A pesar de las lluvias de primera hora de la mañana, la tormenta de nieve se ha desatado sobre las 8 horas y ya cerca de las 10 horas las precipitaciones son copiosas y provocan afecciones al tráfico. La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a priorizar la seguridad en el acceso a centros educativos.
En lo que respecta a las carreteras, las principales dificultades se registran en la A-6 entre los kilómetros 7,5 y 30 en ambos sentidos, llegando en algunas zonas a acumularse nieve en la calzada y dejando vehículos detenidos. También la A-1 entre el kilómetro 30 y el 100 presenta afecciones.
El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha emitido un decreto de Alcaldía por el que acuerda suspender este miércoles la actividad en centros educativos e instalaciones deportivas del municipio, debido al temporal de viento y lluvia.
El Ayuntamiento resuelve "suspender temporalmente las actividades en todas las instalaciones deportivas municipales durante el día 28 de enero de 2026, reiniciándose de nuevo la actividad, si no hay incidencias, al siguiente día". Del mismo modo, se acuerda "suspender temporalmente las clases en todos los centros educativos" de la localidad durante esta jornada.
El temporal de nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles más de cien carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones. En la Comunidad de Madrid permanece cortada la carretera M-519 entre Galapagar y Torrelodones por el temporal.
Debido a la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores de los centros educativos de las localidades afectadas que deben valorar la situación de acceso a sus instalaciones, primando siempre la seguridad. Los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros deben permanecer en sus domicilios. Los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones .
La intensa nevada que afecta este miércoles a la Sierra de Madrid ha llevado a numerosos ayuntamientos a pedir máxima precaución a sus vecinos y a suspender la actividad lectiva y buena parte de los servicios municipales. El temporal ha complicado la movilidad en carreteras y calles, lo que ha motivado la activación de planes de emergencia y el despliegue de máquinas quitanieve en varias localidades.
Municipios como Torrelodones, Cercedilla, Soto del Real, Colmenar Viejo, Majadahonda, Navacerrada, Las Rozas o Galapagar han adoptado medidas excepcionales, entre ellas el cierre de dependencias municipales, la cancelación de actividades escolares y culturales y recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios. Las autoridades locales insisten en priorizar la seguridad, limitar el uso del vehículo privado y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha emitido un mensaje ES-Alert debido a la activación de la alerta roja por fuertes rachas de viento que pueden superar los 130 kilómetros por hora en varios puntos de la provincia de Cáceres durante este miércoles, 28 de enero.
El mensaje que ha llegado a los teléfonos móviles de la región a través de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes vientos en la Meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, entre las 8:00 y las 10:00 horas, ante le previsión de rachas que pueden superar los 130 kilómetros por hora.
A partir de esa hora y hasta la 15:00 horas el aviso se rebaja a naranja, nivel que se mantiene para el resto de la comunidad autónoma por vientos, al que se une otro amarillo por lluvias. Asimismo, en el norte de Cáceres hay activado un aviso, también de nivel amarillo, por nevadas.