Ábalos advierte desde prisión: "Si cae Zapatero, cae todo"

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la imputación de Zapatero, la defensa del PSOE y las dudas de sus socios.

Sánchez mantiene su defensa numantina de Zapatero

El presidente del Gobierno no solo ha lanzado el mensaje interno para que todo el PSOE defienda a Rodríguez Zapatero. Él mismo ha dado ejemplo este miércoles en la sesión de control al Gobierno y hoy titula El País en portada: "Sánchez respalda a Zapatero y descarta un adelanto electoral". Hay muchas columnas de opinión interesantes en las que se sigue analizando el papel del expresidente para comprender el poder acumulado en la sombra. Es muy interesante la que firma Arcadi Espada en El Mundo, en la que sostiene que "la autoridad de Zapatero ante Sánchez provenía de lo que había hecho por él", esto es, "Zapatero se convierte en el arquitecto del pacto crucial con el independentismo".

De los indultos, primero, en 2021, y de la amnistía luego, en 2024. El arquitecto de una grave humillación del Estado democrático, esto que el cinismo convencional llama ‘la pacificación de Cataluña’. De fondo, siempre Caracas. Y por eso el editorialista del mismo diario incide en que es necesario saber "el porqué de un viraje histórico", del "giro de 180 grados hacia Venezuela y qué influencia tuvo Zapatero en ello". Esa respuesta podría darla José Luis Ábalos, quien, tal y como traslada a su entorno desde la prisión de Soto del Real, sostiene que Zapatero siempre le vio "como una amenaza para sus negocios y su influencia" y se queja amargamente de que se desentendió por completo del Delcygate. Lanza además desde El Mundo una advertencia: "Si cae Zapatero, cae todo; después de Sánchez no hay nada".

El apoyo de los socios a Zapatero se resquebraja

En el PSOE, al menos de puertas hacia fuera, todo son halagos y defensa férrea del expresidente a pesar de la solidez del auto del juez Calama. Pero cuando los focos se apagan y hablan desde el anonimato, la cosa cambia. Cuenta El Mundo que el partido está "sumido en el desconcierto y el abatimiento", porque con el caso Plus Ultra "Se nos cae un mito... nuestro padre [político]". En el PSOE, admiten esas fuentes, "hay cierto caos y es un problema porque ni entre nosotros estamos de acuerdo", hay tensión entre quienes insisten en que el caso es un ejemplo de lawfare, los que creen que "no es para tanto" y los que admiten que "es un caso muy gordo" y que "quizá esto no dé para más". Y lo mismo cuentan a ABC: "Esto puede llevarnos por delante. Puede ser el final. El "game over" definitivo de la legislatura". Una de esas voces socialista sostiene que la operación contra el expresidente es un ataque "al corazón" del PSOE y, de manera metafórica, añade que ya sólo faltaría el tiro en la nuca", en referencia a la muerte política de Sánchez.

Tampoco los socios de gobierno y los parlamentarios son hoy tan firmes como el martes. Algunos partidos empiezan a recoger cable y así leemos en El País que "PNV y Junts condicionan la continuidad de la legislatura a la declaración judicial" del expresidente. Sin embargo, por el momento, nadie rompe con Sánchez. Se resisten a aceptar la realidad de lo manifestado por Calama y creen que detrás hay intereses políticos. Es lo que sostiene también el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva en el diario de PRISA, señalando que "el auto hace una afirmación impropia en este momento procesal al situar a Zapatero como líder de una trama corrupta". Destaco por diferente, la postura de Estefanía Molina en el mismo diario: "el PSOE da hoy síntomas de final de ciclo político, y esta vez no parece que vaya a resolverse sin una travesía por el desierto".

Nuevos nombres propios se suman a la trama

Uno de los primeros nombres en salir a la palestra fue el del exministro José Luis Escrivá. Hoy su entorno confiesa en ABC que el actual gobernador del Banco de España "ha conversado con el expresidente a lo largo de sus años en el Ejecutivo en torno a media docena de veces", pero añaden que "en ninguna de esas ocasiones se ha abordado la situación de Plus Ultra ni de ninguna otra empresa".

En el mismo periódico desvelan que el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, también recibió a Zapatero y al CEO de la aerolínea, y que la UDEF ha detectado un pago de la empresa de Julito Martínez, Análisis Relevante, al exministro Miguel Sebastián por participar en una conferencia.

¿Y qué dice el PP? ¿Habrá moción?

No, por el momento. Aunque, según El Debate, el PP esperará a conocer la sentencia de Ábalos en junio antes de tomar una decisión definitiva. Antes no ocurrirá. En Génova consideran que presentarla en este momento sin contar con los apoyos necesarios "solo apuntalaría y reforzaría al Gobierno".

La cooperación internacional, clave en la investigación a Zapatero

La investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero es sólida y cuenta con el aval de la justicia francesa y de la suiza, que pidieron comisiones rogatorias a España para poder indagar en el papel del expresidente. También EEUU tiene puestos sus ojos sobre él desde hace tiempo y —según ABC— está cooperando con la Policía para seguir su pista en Venezuela. "Agencias federales y la Fiscalía estadounidenses han facilitado datos trascendentales sobre el volcado de teléfonos y el rastreo de transferencias bancarias, y están cooperando a nivel policial y judicial". De las pesquisas de Estados Unidos sobre el chavismo se viene hablando desde hace tiempo.

Más novedosa es la intervención crucial de Francia y Suiza, y el último movimiento del Ejecutivo que denuncia ABC no parece casual: "El Gobierno releva al juez clave para perseguir delitos en Francia y Suiza, donde se destapó el caso". Lo más llamativo es que fue nombrado hace solo dos años y el puesto está previsto para un mandato de cinco años en el que, fundamentalmente, el grueso del trabajo consiste en perseguir delitos financieros. El editorialista de Vocento dice que "resulta inevitable preguntarse por determinadas decisiones administrativas o cambios en estructuras sensibles. La retirada de determinadas unidades policiales como la de la Policía en Barajas, los movimientos en órganos de enlace judicial con Francia o el constante enfrentamiento del Gobierno con jueces, la Guardia Civil y la prensa libre adquieren ahora una lectura inevitablemente distinta".

Próximos pasos judiciales

Vox ya ha pedido al juez que le retire el pasaporte al expresidente del Gobierno por "riesgo de fuga" y de "destrucción de pruebas". También lo cree conveniente Hazte Oír que, además, solicita que declaren los exministros María Jesús Montero y José Luis Escrivá. El magistrado no decidirá sobre estas cuestiones hasta escuchar en sede judicial a Zapatero. Será también en ese momento cuando resuelva sobre el futuro de sus hijas, aunque, según Vozpópuli, "la Audiencia Nacional maneja indicios sólidos para imputarlas por blanqueo y falsedad". Ahora bien, según La Razón, esa testifical del expresidente podría retrasarse, "está en el aire". Sostienen que la complejidad de la causa y la cercanía de la fecha aventuran que su abogado —un letrado de los ERE— podría pedir un aplazamiento. En El País dudan de la fidelidad de Julio Martínez Martínez, Julito, al expresidente y creen que podría tirar de la manta en busca de beneficios judiciales, como Aldama en el caso Mascarillas. Entretanto, se han producido en las últimas horas movimientos en los juzgados. Miguel Ángel Pérez y Paco Cobos desvelan en LD la "primera querella contra todo el Consejo de Ministros por el rescate de Plus Ultra".

La ha presentado el partido Iustitia Europa ante el Tribunal Supremo y en ella denuncia la "palmaria instrumentalización de la crisis sanitaria del covid-19 como un pretendido salvoconducto para la arbitrariedad administrativa" y solicita al magistrado que "acuerde la incoación de causa especial contra los miembros del Consejo de Ministros y demás responsables que resulten de la instrucción, procediendo a su imputación y enjuiciamiento por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias". Para armar esta acusación, pide que se investigue el papel del presidente Sánchez, del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que dependía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano que finalmente otorgó la ayuda. La querella se dirige además contra los ministros que participaron en la reunión del Ejecutivo del 9 de marzo de 2021, lo que salpica a figuras que ya no forman parte del Gobierno, como Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera, Pablo Iglesias o Irene Montero.

Raúl Castro, ¿próximo objetivo de Trump?

La Justicia estadounidense ha imputado al dictador cubano Raúl Castro, antecesor de Díaz-Canel, por el derribo de dos avionetas de la organización opositora Hermanos al Rescate hace 30 años.

Son muchos los analistas, como Daniel Lozano en El Mundo, que entienden que este procesamiento "acerca a Cuba al escenario venezolano" en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana.