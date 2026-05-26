El joyero de Zapatero

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Zapatero y su entorno, el botín encontrado y las decisiones de los tribunales.

El botín de Zapatero

Este lunes se ha levantado el secreto de sumario del caso Plus Ultra y hemos descubierto que José Luis Rodríguez Zapatero escondía en la caja fuerte oculta en su despacho un botín de joyas de elevado precio. Las imágenes de esos collares, pendientes, relojes y brazaletes —más joyas que en la caja fuerte de una reina en el exilio, dice Chapu Apaolaza— aparecen hoy en las portadas de todos los diarios de tirada con la única excepción de El País. En total, los agentes de la UDEF hallaron 103 piezas de joyería. "Una fortuna en joyas y relojes de lujo oculta en el despacho de Zapatero", titula ABC. Un botín que, según Gertrudis Alcázar, pertenece a Sonsoles Espinosa. La secretaria del expresidente justificó ante los policías que todo procede de una herencia cobrada por la esposa de Zapatero y de "regalos de diferentes viajes". El valor de ese "tesoro" es difícil de calcular a vista de fotografía, pero una joyera experta en piezas vintage y tasadora consultada por el diario de Vocento cree que el lote es de procedencia asiática y que lo incautado valdría entre cuatro y cinco millones de euros. A otro de los investigados, al prestamista de la trama, le incautaron lingotes de oro y otros 12 relojes de lujo. Con el registro en el domicilio de este holandés afincado en Mallorca, lo explica bien El Mundo, arrancó el calvario de ZP: "Suiza y Francia detectaron en 2024 que dinero del rescate de Plus Ultra acabó en cuentas de Verhoeven, traficante de oro, y pidieron ayuda a España. Blanqueaban dinero robado por el chavismo a Venezuela. Aquel primer registro llevó al de Zapatero hace una semana". A finales de 2025, los agentes detuvieron a Julito Martínez y registraron también su domicilio en una jornada que resultó ser muy productiva. El Mundo destaca que 'la trama de Zapatero traficaba con petróleo y oro de Venezuela' y es que los agentes encontraron en su casa agendas con documentación de porcentajes del 10%. Señalan que Julito tenía en su domicilio "un plan de negocio" y "referencias a altos cargos y empresas del régimen" chavista.

La red "intervenía en decisiones estratégicas con presos" e incluso ahí estaría la constatación de la participación del CNI en la repatriación de Edmundo González. Además, en ese registro la Policía encontró el famoso contrato con Plus Ultra para "orientar" el rescate público y cobrar el 1% en Dubái. En su domicilio guardaba casi 300.000 euros en bolsas de golf, el interior de un radiador y en sobres escritos en chino. En la agenda marcada como "Plus Ultra Líneas Aéreas" había, además, anotaciones manuscritas de un contrato de material de Huawei adjudicado por el ministerio de Óscar Puente el pasado 10 de marzo. Según El Confidencial, esto apuntala "los indicios de que la trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias utilizó sus contactos en el Gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones extranjeras para tratar de beneficiar a empresas de su entorno, como el gigante tecnológico chino Huawei". El futuro del supuesto testaferro se complica y The Objective avanza ya que "EEUU prepara su imputación inminente por blanqueo de capitales en Miami". Todos los miembros de la trama parecen haberse enriquecido, también la secretaria de Zapatero, Gertru, que según El Debate "pagó al contado un piso en Madrid", en Velilla de San Antonio, la localidad de la que es alcaldesa su hermana, imputada por prevaricación urbanística.

Los hallazgos en la oficina de las hijas de Zapatero

Los agentes de la UDEF encontraron dos contratos entre What The Fav —la empresa de las hijas del expresidente— y el gigante tecnológico chino Huawei en el registro de la sede.

Tal y como publica LD, la policía ha clonado el contenido de los siete ordenadores que había en el local y ha encontrado también un documento que refleja "actuaciones de emergencia social" en países de América Latina y Gaza e informes que hacen referencia a la empresa de Oro Azul, una compañía que ofrece "alianzas estratégicas" para invertir en la industria agroalimentaria, en los arándanos.

Zapatero lo niega todo

El expresidente del Gobierno no ha concedido ninguna de las entrevistas que prometió el martes de la pasada semana, cuando se anunció su imputación, dicen que por consejo de su abogado. Pero hoy El País sorprende con unas declaraciones del presidente del Ateneo de Madrid, Jesús Arroyo, en calidad de portavoz de Zapatero. Asegura que 'está sorprendido por el rol' que el juez Calama 'le atribuye en el vértice de una supuesta trama de influencias'.

Se desmarca de su íntimo amigo Julito Martínez, señalando que 'no es responsable de los negocios que tenga Julio', explica que desde que el matrimonio Rodríguez Espinosa se mudó no tiene caja fuerte en casa y que por eso las joyas estaban en su despacho y que esas joyas proceden de viajes, de la familia de Sonsoles y de la madre de Zapatero. Vuelve a negar cualquier papel —'presión', para ser exactos— en el rescate de Plus Ultra y cualquier relación con el contrato del 1% rubricado por Julito.

Próximos pasos en los tribunales

En las últimas horas, tal y como publica LD, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto dos piezas separadas de Plus Ultra al aflorar delitos de terceras personas ajenas a la trama. Además, el magistrado ha emitido órdenes de detención internacional contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, contra su esposa, María Aurora López, y contra Simon Verhoeven, el prestamista en cuya casa los agentes encontraron varios lingotes de oro.

Calama también ha ordenado 'revisar todos los correos de Zapatero desde 2020', como señala El País en portada. El juez asegura que la cuenta del expresidente era el "nodo central de comunicación interna de la trama" y por eso también exige que se analicen las comunicaciones de sus dos hijas.

María Corina opina sobre la trama Zapatero

La premio Nobel de la Paz participa estos días en la cumbre opositora en Ciudad de Panamá. Allí ha atendido a El Mundo en la que es su primera entrevista tras la imputación de Zapatero. Cuando Daniel Lozano le pregunta si le ha sorprendido la noticia responde con un rotundo "no" y acusa al expresidente de formar parte "del saqueo más cruel de la historia de la humanidad". María Corina guarda la esperanza de que la verdad salga a flote pronto y solo comprende el modo tan descarado de proceder de la trama en que 'se sienten intocables'. ABC publica hoy un informe de Provea, la principal organización venezolana de derechos humanos, que demuestra lo que hacían los socios de Zapatero mientras él, supuestamente, se enriquecía. "El chavismo triplicó las desapariciones en Venezuela en 2025". De las 54 denunciadas en 2024, el régimen pasó a 160. El diario ofrece tres historias que están siendo investigadas por el Tribunal Penal Internacional.

¿Algún cambio entre los socios de Sánchez?

El levantamiento del secreto de sumario del caso Plus Ultra no ha movido un ápice, en lo sustancial, la postura de los socios del Gobierno. Ninguno está dispuesto a apoyar una hipotética moción de censura del PP contra Sánchez. Moción no, pero, aparentemente, sí son partidarios de un adelanto electoral.

ABC asegura que en los últimos días se han intensificado los contactos entre Junts y el PNV para presionar a Sánchez con la convocatoria de elecciones anticipadas como pide también Felipe González. Coalición Canaria apuesta por la cuestión de confianza que debería registrar el propio presidente del Gobierno y que si pierde le obligaría a disolver las Cortes e ir a las urnas.

La encíclica del Papa León XIV

La prensa analiza el contenido de la primera encíclica de León XIV Magnifica humanitas poniendo el foco en las advertencias sobre la IA (inteligencia artificial). Los periódicos españoles se deshacen en elogios y pasan de puntillas por su ataque a las 'guerras justas' que según él 'se invocan con demasiada frecuencia para justificar cualquier conflicto'.

Y en este punto remito al artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en el periódico El Mundo el pasado 13 de mayo, titulado 'La Iglesia y su doctrina de la guerra' y en el que explicaba que "es mentira que la Iglesia siempre haya estado contra la guerra: véanse las cruzadas".