El juez Luis Calama acepta la petición de Zapatero y atrasa su declaración al 17 y 18 de junio

El juez instructor Luis Calama ha aceptado la petición dela defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la que pedía que se atrasase su declaración, fechada para el próximo 2 de junio. El magistrado ha decidido que el exlíder del PSOE declare los días 17 y 18 de junio.

El magistrado imputó la semana pasada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad o blanqueo de capitales. Además, se registró la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles: What The Fav, la empresa de sus hijas y las sociedades Inteligencia Prospectiva y Softgestor. La investigación comenzó en el año 2024. Ha sido ahora cuando se ha levantado el secreto de sumario, que se ha conocido este lunes.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez acepta la petición de Zapatero pero le insta a realizar una declaración más extensa, ya que le cita para dos días en lugar de uno solo. "En razón a las alegaciones contenidas en el escrito precitado y teniendo en cuenta la extensión documental del presente procedimiento, se pospone la comparecencia del referido investigado para ser oído en declaración , inicialmente señalada para el día 2 de junio del año en curso, a los días 17 y 18 de junio del presente año a las 9.00 horas", señala el juez.

El exlíder socialista había pedido a Calama que aplace su primera declaración tras conocer la vasta documentación de la que consta el sumario, que lo sitúa como el líder de la trama Plus Ultra, que habría pagado una comisión, entre otras prácticas ilegales, al expresidente por influir en el Gobierno de Pedro Sánchez, que otorgó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

Zapatero prometió el día de su imputación que ejercería su derecho a la defensa y se mostró predispuesto a hablar con medios de comunicación, así como a colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos que se le imputan. Por el contrario, su portavoz oficioso, el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, ha situado la imputación del exlíder del PSOE como una consecuencia de una supuesta cacería judicial que estarían sufriendo las personas más cercanas al actual líder del Gobierno, Pedro Sánchez.

El exlíder socialista ha elegido como letrado defensor a Víctor Moreno Catena, un abogado al que fuentes judiciales señalan como un gran conocedor del derecho procesal. De hecho, según estas mismas fuentes, es un letrado experto en buscar resquicios de mala praxis en la actuación de los magistrados y de la Policía Judicial con el objetivo de anular parte de las investigaciones judiciales. Se trata de un viejo conocido para el Partido Socialista, ya que Moreno Catena estuvo al frente de la defensa de la que fuera consejera de Hacienda de la Junta socialista de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, imputada en el caso ERE.