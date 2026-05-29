En un momento en el que distintas tramas de presunta corrupción afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, habiéndose producido además distintos registros, tanto en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero como en la casa de Santos Cerdán, el Ejecutivo se bunkeriza y trata de desmentir las informaciones publicadas por los medios de comunicación, incluido Libertad Digital.

Así, el encargado de liderar la ofensiva del Ejecutivo contra los medios de comunicación ha sido, una vez más, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Concretamente, en un vídeo publicado en redes sociales, tal y como anunció a primera hora de esta mañana, Puente se dedica a tratar de desmentir diferentes noticias e informaciones que afectan directamente al Ministerio que dirige y a Adif.

"Qué fumada"

Frente a las investigaciones que han llevado a cabo los medios de comunicación y las pesquisas que continúan desarrollándose bajo el paraguas de los tribunales, el Ejecutivo sanchista ha decidido cerrar filas y atrincherarse. De este modo, Óscar Puente ha salido a señalar a los medios con el fin de desmentir una información que afecta al Ministerio de Transportes y, de este modo, empañar todo el trabajo realizado.

Pues aquí va el vídeo. Luego que nadie se extrañe de que hablemos de maniobras anti democráticas concertadas. Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación. https://t.co/adFarVHYOT pic.twitter.com/LXhaW56iw3 — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2026

En un vídeo publicado en redes sociales, donde lee y comenta diferentes titulares, el ministro de Transportes asegura que "estos días he estado dudando si entrar en el informe de la UDEF relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero y esa supuesta trama, no sé muy bien qué, y finalmente me he decidido a comentaros un asunto concreto que se relata en ese informe porque me atañe". De este modo, en una referencia a una noticia de El Confidencial, Puente trata de desmentir que, como publicó este medio, "una agenda implica a la red de Zapatero en un contrato público de Huawei adjudicado por Óscar Puente", titular al que reacciona con un estrambótico "qué fumada" que recuerda al "menuda inventada" de Pedro Sánchez.

Así, el ministro de Transportes trata de explicar los detalles del contrato para, según sus palabras, "se vea un poco cuál es la verdad detrás de esta patraña". Concretamente, Puente argumenta que "el contrato es un contrato de suministro de piezas de recambio de equipos ya existentes en la red ferroviaria española", incidiendo en que "en la red española hay tecnología de múltiples proveedores", la mayor parte de los cuales, según el ministro, no son elegidos por Adif. "Adif saca a licitación la compra de equipos o instalación de equipos y son los proveedores los que, con arreglo a las características que Adif pide, instalan determinados tecnólogos, determinadas marcas", sostiene Puente, que asegura que en este caso "conviene decir que el contrato ni siquiera es con Huawei".

Por otra parte, Puente también defiende que, en este caso, se trata de un contrato "a precio" mediante el cual "no se adjudica con ningún criterio discrecional o con ningún criterio técnico: es exclusivamente al que haga la oferta económica más ventajosa". De este modo, asegurando además que, tras firmarse el contrato en abril todavía "no se ha ejecutado un céntimo de euro", Puente sostiene que "vincular este contrato con ninguna trama es una cosa tan absurda y tan ridícula que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones".

Sin embargo, en su vídeo Puente no sólo señala a El Confidencial. También ataca directamente a otros medios, como ABC o The Objective –utilizando nuevamente su nombre para deslizar el chusco "The Ojete" con el que lo denomina–. "Lo pronuncio con cuidado porque a veces me patina la lengua y, como se parece mucho, digo The Ojete", subraya en el vídeo.

En este sentido, el ministro de Transportes ha querido justificar que la licitación de este contrato se publicó en Nochebuena. "Claro, como otros de este Ministerio", indica, añadiendo que "quien piense o trate de inducir en la creencia de que ese contrato se publica en Nochebuena para que menos puedan conocerlo, menos puedan verlo, cabe decirles que es uno de los boletines oficiales más vistos de todo el año".

Con todo, Puente subraya que "me resulta inevitable pensar que si todo lo que hay en el informe es así, pues es que yo no me creo nada", añadiendo que "es bueno dar explicaciones, y creo que es muy mala la situación que vive este país en muchos aspectos". Sin embargo, acto seguido carga de nuevo contra los medios que investigan la presunta corrupción del Gobierno, asegurando que ponen en peligro el derecho a la información.

De este modo, el ministro de Transportes sostiene que "la libertad de expresión no está en riesgo en este país", señalando que "lo que está en riesgo es el derecho de los ciudadanos a obtener una información veraz, una información auténtica, rigurosa, porque lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos sensacionalismo, rigor en la información ninguno". "¿Por qué no hay rigor en la información, por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito y ya se ve que son falsas?", se pregunta para, después, responderse: "porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado, lo que hay es un interés por derribar a un Gobierno, y para derribar al Gobierno vale absolutamente todo".

De este modo, Puente trata también de justificar su continua actividad en Twitter, que presenta prácticamente como una suerte de dique de contención contra las fuerzas que, desde su perspectiva, estarían presionando para derribar al Ejecutivo. "Hay algunos que quieren que deje Twitter", sostiene, señalando que "he conseguido tener una herramienta que tiene más de 300.000 seguidores para, entre otras cosas, poder hacer esto: para no tener que depender de esto [afirma en relación a los titulares de los medios señalados], y no lo voy a dejar".

Así, Puente argumenta que su participación en redes sociales "es un mecanismo de defensa: no queda más remedio que trasladarle a la ciudadanía directamente que estas cosas no son aceptables y que se informen, lamentablemente, por los canales directos". De este modo, el ministro concluye asegurando que "lo que se ve en general, en el panorama mediático, lamentablemente tiene muy poco que ver con la realidad".