El editorial de Sandra León sobre la crisis de Ceuta: "No es serio que Marlaska siga sin dar la cara"

La presentadora de La noche de Cuesta, Sandra León, ha dedicado este jueves su editorial en esRadio a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, una situación que ha calificado de "sin precedentes" y ante la que ha reclamado una reacción urgente del Gobierno. Durante su intervención, la periodista ha sostenido que la presión migratoria ha desbordado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha criticado la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sindicatos policiales denuncian el colapso

La periodista ha recordado que esRadio llevaba varios días alertando del deterioro de la situación en Ceuta a través de las intervenciones del analista Rubén Pulido y de representantes de asociaciones policiales y de la Guardia Civil. "Cada cifra que arrojemos se queda corta en unas horas (...) lo que está ocurriendo (...) no tiene precedentes", ha afirmado al comienzo de su análisis.

La periodista ha repasado las advertencias lanzadas por organizaciones como Jucil, Jupol, AUGC y el SUP, que vienen denunciando el colapso operativo de los agentes desplegados en Ceuta. También ha recordado las declaraciones de la portavoz de Jucil, Mila Cívico, quien ha asegurado que la plantilla está "totalmente desbordada", con apenas 550 guardias civiles y medios materiales insuficientes para hacer frente a la situación.

Asimismo, ha subrayado que el CETI se encuentra saturado y ha destacado las denuncias de los sindicatos sobre la falta de recursos humanos y materiales para gestionar la llegada constante de inmigrantes.

Críticas al despliegue del Ejército

Uno de los principales reproches del editorial ha estado dirigido a la respuesta del Gobierno tras anunciar el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma.

"Está muy bien que se despliegue el Ejército, pero no nos llevemos a engaño (...) van a estar ahí para garantizar la seguridad, pero no para devolver a los miles de inmigrantes", ha afirmado la periodista. En este sentido, ha sostenido que el Ejecutivo continúa sin ofrecer una solución al problema de las devoluciones.

Durante su intervención, la periodista ha explicado que ha seguido durante toda la mañana la cobertura televisiva de la crisis y ha asegurado que "las imágenes hablan por sí solas". También ha llamado la atención sobre una escena que, según ha dicho, le ha impresionado especialmente: la de agentes de la Guardia Civil permaneciendo inmóviles ante la llegada masiva de inmigrantes.

"Estaban de brazos cruzados porque no podían hacer nada (...) No les dejaban hacer nada", ha afirmado, insistiendo en que no se trataba de una crítica a los agentes, sino a la falta de herramientas legales y operativas para intervenir.

El miedo de los vecinos

La periodista también ha dedicado parte de su editorial a la preocupación existente entre los vecinos de Ceuta. Tras reproducir el testimonio de un ciudadano que describía el temor existente en las calles, ha sostenido que "lo que es innegable y creo que comprensible es que hay gente que tiene miedo".

Asimismo, ha recordado las declaraciones de la portavoz del SUP, Ana Alarcón, quien ha advertido de que muchos de los inmigrantes llegan sin documentación, lo que dificulta su identificación y aumenta la incertidumbre para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Emergencia nacional y críticas a Marlaska

La periodista ha respaldado la petición realizada por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para que el Gobierno declare una emergencia nacional y asuma el mando único de la gestión de la crisis.

En su opinión, el Ministerio del Interior se escuda en la Ley de Protección Civil para rechazar esa posibilidad, pero ha recordado que la Ley de Seguridad Nacional contempla mecanismos de coordinación reforzada ante situaciones de especial gravedad.

La periodista ha lamentado además la ausencia pública de responsables del Gobierno. "No es serio que Marlaska siga sin dar la cara", ha afirmado, criticando también que otros ministros, como Margarita Robles, Elma Saiz o José Manuel Albares, no hayan comparecido para informar sobre la situación.

La sentencia del Supremo

Otro de los ejes del editorial ha sido el análisis de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio sobre las devoluciones en frontera. La periodista ha explicado que, según esa resolución, las devoluciones inmediatas no pueden aplicarse a quienes acceden a Ceuta a nado, al no haber atravesado elementos físicos de contención fronteriza.

También ha recordado que el Partido Popular registró posteriormente una reforma de la Ley de Extranjería para permitir esas devoluciones también en estos supuestos y ha reprochado al Gobierno no haber impulsado cambios legislativos.

Además, ha expuesto las propuestas defendidas por Jupol, entre ellas una reforma urgente de la legislación y la firma de un acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos para agilizar el retorno de quienes entren ilegalmente en territorio español.

Hipótesis sobre el origen de la crisis

Durante el editorial también ha planteado la posibilidad de que la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia haya podido influir en las relaciones diplomáticas con Marruecos, aunque ha reconocido que se trata de una duda.

La periodista ha recordado la crisis diplomática provocada por el cambio de posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y ha cuestionado si el intento de recomponer las relaciones con Argelia podría haber generado nuevas tensiones con Marruecos. También ha señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores sostiene que la cooperación con el país vecino sigue siendo "excelente".

"Le está faltando el tiempo"

La periodista ha concluido su editorial reclamando una actuación inmediata del Ministerio del Interior. "Le está faltando el tiempo, señor Marlaska, le está faltando el tiempo para tomar las riendas de esta situación", ha afirmado, argumentando que la crisis afecta no solo a Ceuta, sino al conjunto de España y de la Unión Europea. También ha alertado del posible efecto llamada y de las consecuencias humanitarias derivadas de la situación.

La periodista ha cerrado su intervención preguntándose: "¿Dónde está el Gobierno de España en crisis como esta?". A continuación, ha acusado al Ejecutivo de estar "tan sumidos en su corrupción que lo último que piensan, desgraciadamente, es en gobernar".