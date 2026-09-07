El presidente de Plus Ultra se ratifica en que Zapatero cobró un 1% por el rescate: "Yo pagaba ante la duda"

El expresidente de Plus Ultra y todavía accionista mayoritario de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se ha ratificado en que su compañía pagó un 1% del valor del rescate al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de que este influyese en su aprobación. "Yo pagaba ante la duda", ha aseverado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
El que fuera presidente de la aerolínea ha llegado a la Audiencia Nacional a falta de cinco minutos para las 09:00 para declarar como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4. Martínez Sola ya había presentado un escrito en el que apuntaba hacia el exlíder socialista como el artífice del cobro de mordidas por el valor del 1% del rescate de la compañía a cambio de su intermediación. En este sentido, ratificaba los mensajes recogidos en la investigación en los que se deslizaba que Zapatero habría cobrado, según su versión, 530.000 euros de comisión por conseguir que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgara la ayuda a Plus Ultra por valor de 53 millones de euros.
Según han apuntado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, el expresidente de Plus Ultra ha reiterado que pagaron una mordida de 530.000 euros a Zapatero a cambio de recibir el rescate. Aun así, ha asegurado que no conoce las gestiones que realizaba Zapatero para que la SEPI lo aprobase. "Yo pagaba ante la duda", ha reiterado explicando que Plus Ultra accedió a la petición del exlíder del PSOE porque no estaba segura de si el rescate podía serle denegado si no pagaba a Zapatero.
El juez Calama ha retomado la causa tras el parón judicial provocado por el período estival con la declaración de Martínez Sola y seguirá con las pesquisas este martes, cuando declarará el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli. Este ya manifestó en un escrito similar al de Julio Martínez Sola que fue Zapatero quien cobró las mordidas por influir en la adjudicación del Gobierno de Pedro Sánchez.
Reconoce una reunión con Delcy
Asimismo, el accionista mayoritario de Plus Ultra ha reconocido que mantuvo una reunión con la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora dictadora venezolana, Delcy Rodríguez. Esta reunión, al igual que otra que mantuvo con el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, la ha achacado un encuentro "protocolario".
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