'El País' pide en un artículo "devolver" Ceuta y Melilla a Marruecos

España debe "devolver" Ceuta y Melilla a Marruecos. Así lo ha defendido Tahar Ben Jelloun, un escritor franco-marroquí, en una columna de opinión con el nombre España-Marruecos, superar la crisis, para el diario El País, algo que ha derivado en muchas críticas al periódico afín al Gobierno de Pedro Sánchez.

El autor de la columna ha señalado que "el contencioso entre ambos países se agrava y se complica. Llegar a un acuerdo para devolver Ceuta y Melilla a Marruecos sería un gesto histórico y realista. No es normal que la frontera europea esté en territorio africano",

"Tal vez el drama de los días 30 y 31 de julio haya tenido como efecto colateral plantear, de manera brutal, la cuestión de una colonización que ya no tiene sentido. Es necesaria la vuelta a la mesa de negociación y al diálogo entre dos vecinos unidos por tantos lazos culturales, económicos y también políticos. Es hora de hablar con serenidad y decir: '¡Basta!'", añade en su artículo de opinión, en contra de España.

El autor también ha aprovechado para defender al régimen de Mohamed VI y ha cargado contra la derecha y la 'extrema derecha' por, a su juicio, "ajustar políticas de interior a costa de Rabat".

Artículo de opinión de El País

Estas afirmaciones tan graves en un periódico español han llevado al Partido Popular a pronunciarse: "Ceuta y Melilla son España y sus ciudadanos, españoles. Defender su entrega no es una cuestión de 'realismo': es cuestionar la soberanía española y los derechos de quienes viven allí. Cuesta creer que esto se publique en El País. Esto es una barbaridad".

Ceuta y Melilla son España y sus ciudadanos, españoles. Defender su entrega no es una cuestión de "realismo": es cuestionar la soberanía española y los derechos de quienes viven allí. Cuesta creer que esto se publique en @elpais. Esto es una barbaridad pic.twitter.com/QPt8Me2xXS — Partido Popular (@ppopular) September 19, 2026

Estos argumentos utilizados en el diario El País son una falacia y siguen el argumentario de propaganda del régimen de Mohamed VI puesto que ambas ciudades han sido españolas antes de la existencia del Reino de Marruecos.

El "Gran Marruecos"

Un argumentario expansionista que tiene como finalidad establecer el "Gran Marruecos", el proyecto imperialista nacido el siglo pasado que busca anexionar ambas ciudades autónomas españolas, el islote Perejil, el Sáhara Occidental, Canarias, Mauritania y parte de Malí.

Unos argumentos favorables a Marruecos y contrarios a España publicados en un artículo de opinión de un periódico español que, ante un asunto de extrema gravedad, constituyen por sí solos una decisión editorial que merece ser explicada.