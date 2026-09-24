Jurado popular: ventajas, desventajas y qué implica formar parte de uno

Formar parte de un jurado popular no es una elección que dependa únicamente de la voluntad del ciudadano. La legislación española establece un sistema de participación directa en la Administración de Justicia y determina quién puede ser llamado, qué funciones debe desempeñar y en qué circunstancias puede excusarse.

La Constitución Española reconoce en su artículo 125 la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado. Su funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

El sistema comienza con la selección de ciudadanos a partir del censo electoral. El sorteo se realiza con carácter bienal en cada provincia y permite elaborar una lista de candidatos. Cuando se celebra un procedimiento concreto, se realiza una nueva selección hasta llegar a la composición definitiva del tribunal.

El ciudadano que finalmente resulta elegido debe participar en el juicio y en las deliberaciones. El tribunal está formado por nueve jurados titulares y dos suplentes, además del magistrado que ejerce como presidente.

Una de las principales implicaciones de esta función es que los jurados no tienen que resolver todas las cuestiones jurídicas del procedimiento. Su cometido consiste fundamentalmente en pronunciarse sobre los hechos y sobre la culpabilidad del acusado conforme a las instrucciones recibidas durante el juicio. El magistrado presidente se encarga de dirigir el procedimiento y de las cuestiones jurídicas que corresponden al tribunal.

Las obligaciones de ser jurado

La función de jurado tiene carácter público y lleva asociadas determinadas obligaciones. Entre ellas se encuentra la asistencia al juicio, la participación en las deliberaciones y el cumplimiento de las reglas establecidas para el funcionamiento del tribunal.

Las deliberaciones se realizan de forma secreta. Los miembros del jurado deben valorar las pruebas y responder a las cuestiones planteadas en el procedimiento conforme a las reglas establecidas por la ley.

La función tampoco permite simplemente apartarse de la decisión. La legislación establece las mayorías necesarias para adoptar los pronunciamientos del jurado y contempla expresamente cómo deben formularse las respuestas sobre los hechos y la culpabilidad.

Por tanto, ser seleccionado implica dedicar tiempo al procedimiento y asumir una responsabilidad que se desarrolla dentro de un proceso judicial real. La duración dependerá de las características de cada causa y de las sesiones que sean necesarias.

¿Se puede pedir no formar parte?

La ley no contempla como motivo suficiente la simple voluntad de no participar. Sin embargo, existen siete causas de excusa que permiten solicitar quedar dispensado de esta función cuando concurren las circunstancias previstas legalmente.

Entre ellas se encuentran tener más de 65 años, haber ejercido como jurado durante los cuatro años anteriores o sufrir una alteración grave de las cargas familiares que haga especialmente difícil desempeñar la función.

También pueden alegarse un trabajo de relevante interés general cuya sustitución provoque importantes perjuicios, residir en el extranjero o encontrarse en situación de servicio activo como militar profesional cuando concurran razones de servicio.

La séptima causa permite plantear cualquier otra circunstancia que esté suficientemente acreditada y que dificulte gravemente el desempeño de la función. Estas circunstancias deben comunicarse y justificarse conforme al procedimiento establecido.

Qué puede suponer para el ciudadano

La principal característica de esta función es que permite que ciudadanos sin una carrera profesional vinculada a la Justicia intervengan directamente en determinados procedimientos penales. No se trata, sin embargo, de una participación informal: el jurado actúa dentro de un tribunal y bajo la dirección de un magistrado.

Entre las implicaciones prácticas se encuentran la asistencia a las sesiones, el análisis de las pruebas, la deliberación con los demás miembros y el deber de mantener la confidencialidad sobre lo tratado durante las deliberaciones.

La experiencia también supone enfrentarse a hechos que pueden formar parte de procedimientos penales de especial relevancia y adoptar decisiones sobre las cuestiones que la ley atribuye al jurado. Precisamente por ello, la legislación establece requisitos para poder ejercer esta función, como ser mayor de edad, tener la nacionalidad española, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir y contar con la aptitud suficiente para desempeñarla.

La participación no se extiende a todos los delitos. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece un catálogo de delitos cuyo conocimiento corresponde a esta institución, entre ellos determinados delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho, tráfico de influencias o malversación.