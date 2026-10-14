Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la información oculta de Sánchez sobre la invasión de Ceuta.

Ceuta se rinde a los Reyes

"Apoteosis de la españolidad de Ceuta", así es como define La Razón la histórica visita de don Felipe y doña Letizia a la ciudad autónoma y el pueblo ceutí respondió con emoción y hasta con devoción. Las imágenes que recogen hoy todas las portadas lo demuestran. Miles de caballas se echaron a las calles para recibirles y ellos, los monarcas, superaron con creces las expectativas trasladándoles el cariño y el apoyo de todo el pueblo español tras la invasión. El Pueblo de Ceuta titula a toda página con un "Gracias, Majestades". A pesar de que el Gobierno intentó ocultar la realidad que siguen viviendo -ocultaron a los ilegales- el Rey no fue en absoluto tibio en su discurso y la prensa subraya su firmeza. En Libertad Digital, Ana Mateu destaca que don Felipe negó que la invasión de Ceuta sea un problema migratorio: "Es otra cosa y de otra dimensión" y habló de "violación de nuestra frontera por una inmensa multitud".

ABC destaca que el Rey dijo que "La soberanía de nuestro país no es negociable" y El Mundo que "Nuestra obligación es defender una parte irrenunciable de España". La Razón recoge en uno de los sumarios que el monarca defendió que "quienes entraron irregularmente deben regresar a su lugar de origen lo antes posible" y subraya El País la advertencia de que "ante cualquier riesgo, nuestra obligación es la defensa". Federico Jiménez Losantos en El Mundo solo encuentra un pero a "la anhelada, clamorosa, emocionante" visita de los Reyes y fue el acto del cementerio musulmán porque "supone admitir que fue un problema humanitario, como quiere Sánchez, y no una invasión militar, como el propio Sánchez ha confesado".

Sánchez ocultó información sobre la invasión

Setenta y cinco días después de la invasión seguimos conociendo detalles de lo que ocurrió entonces y que el Gobierno ocultó en la famosa desclasificación de documentos. Si fue el lunes El País quien destapaba la presencia de buques de la Marina marroquí en aguas españolas durante la invasión, hoy ABC desvela que la misma Armada "ordenó a los pesqueros que violasen las aguas territoriales españolas".

Los Reyes de España defienden la soberanía en Ceuta 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/PR5XQk9hzB — esRadio (@esRadio) October 14, 2026

A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno nunca mencionó estos incidentes que ahora califica de "puntual" e incluso "habitual". La Razón denuncia que la ministra Robles avisó directamente al presidente del Gobierno de la incursión de los buques pero que Sánchez no consideró necesario reunir al Consejo de Seguridad Nacional. Y entretanto, la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, sigue esperando las imágenes de la frontera durante la invasión. Dice El Confidencial que aún no ha recibido los informes que pidió al Estado Mayor y a la Inteligencia de las FFAA.

Pumpido no irá al choque con el Tribunal Supremo por la Ley de Nietos

Va quedando menos para las elecciones y estamos pendientes de los posibles recursos a la decisión del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos. La prensa de este miércoles trae buenas noticias al respecto. Según ABC "Pumpido no irá a un nuevo choque con el Tribunal Supremo por la ley de Nietos antes del 29-N". Señala Nati Villanueva que "a diferencia de lo que sucedió con la amnistía, el presidente del Tribunal Constitucional no prevé que tenga que intervenir en este procedimiento. La Abogacía carece de legitimación para llevar al Tribunal de Garantías derechos de terceros", y los afectados están condicionados por los plazos de la Sala Tercera tras el adelanto electoral. Además, en El Mundo, Ángela Martialay explica que el Constitucional no puede admitir una demanda de amparo porque es necesario que se haya agotado la vía judicial previa.

Los problemas crecen: Pardo de Vera, dispuesta a 'cantar'

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se hace una tourné por la prensa concediendo dos entrevistas. En El Mundo, la también exsecretaria de Estado de Transportes e imputada por el enchufe de Jéssica Rodríguez en Ineco y por supuestas irregularidades en amaños de obra pública, dice que quiere colaborar con la Justicia. Asegura que le propusieron "gente afín al partido y gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de Adif, hasta casi 20 currículums" que llegaron tanto del exministro como de "otros cargos del Gobierno". Pardo de Vera prefiere no decir los nombres de esos cargos. Admite que Aldama no era el único empresario que se movía por el Ministerio de Transportes como si fuese su casa pero, igual, tampoco quiere dar las identidades. Dice que "hay otras personas que han preguntado por empresas y que podrían ser comisionistas" y habla de "otras empresas que pueden haber pagado comisiones". También reconoce que algunos expolíticos de varios partidos acudían a la sede ministerial acompañando a empresarios. De nuevo oculta quiénes eran. Sí habla abiertamente de José Bono y Pepiño Blanco, cuenta que le han llamado muchas veces para interesarse por determinadas empresas constructoras que "estaban sufriendo". También le telefoneó Santos Cerdán cuando Sánchez destituyó a Ábalos para "tantearla". En la entrevista de ABC, Ketty Garat se centra en apuntalar la información que vienen publicando sobre los gastos excesivos de Iñaki Carnicero, número tres de Vivienda y amigo de la infancia de Pedro Sánchez. Pardo de Vera denuncia mensajes en los que la instaban a dejar de investigar ese dispendio, hasta el punto de relacionar su destitución con este asunto y con el cese del director general de Carreteras, amigo de Koldo.

Las cloacas, al descubierto…

Alejandro Entrambasaguas publica en El Debate la versión de Alejandro Hamlyn de las supuestas presiones recibidas por parte de la fontanera del PSOE. Según el empresario, Leire Díez le pidió acabar con el jefe de la UCO amenazándole con empeorar su futuro judicial si no atacaba a la Guardia Civil. Además, ayer el juez Pedraz ha imputado al fin al exjuez Sáenz de Tejada por pertenencia a organización e Interior por fin también ha puesto escolta a su víctima, a la juez Biedma.

PP y Vox aprenden de sus errores

PP y Vox han aprendido de los errores de 2023 y según Vozpópuli, están explorando algunas listas conjuntas en el Senado para lograr los tres quintos y dejar a la izquierda sin poder. Ambas formaciones estarían dispuestas a dar el paso en varias provincias si se confirma la unión de las izquierdas en la Cámara Alta. Cuentan también que Feijóo apostará por Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' en Madrid.