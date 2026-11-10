Vox responde a Sánchez por la polémica con Broncano y recuerda que Abascal sufrió amenazas de ETA

Vox ha contestado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el líder de la formación, Santiago Abascal, no amenazó a David Broncano al término de su entrevista en La Revuelta, y ha recordado que la banda terrorista ETA "amenazaba y asesinaba periodistas" y el jefe del Ejecutivo "gobierna con sus votos", en alusión a la amistad del PSOE con los proetarras de EH Bildu.

Sánchez ha recriminado a Abascal su actuación en la entrevista, en particular el fragmento en el que entrevistador y entrevistado se despiden. "Santiago, no te voy a desear suerte", apuntaba Broncano a Abascal, quien replicó: "Pues yo sí porque vas a necesitarla", dijo el líder de Vox, que acto seguido aseguró que se trataba de una broma. Para el presidente del Gobierno, "amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia".

A través de redes sociales, Vox ha replicado al jefe del Ejecutivo que "Santiago sabe lo que es una amenaza". "Las recibió durante años en el País Vasco, ninguna llevaba detrás un 'es una broma' en un programa de humor", ha agregado, en referencia a las amenazas que Abascal y su familia recibieron por parte de ETA en su juventud.

Santiago sabe lo que es una amenaza. Las recibió durante años en el País Vasco. Ninguna llevaba detrás un "es una broma", en un programa de humor. A los periodistas los amenazaba y los asesinaba ETA y tú estás gobernado con sus votos. No nos va a dar lecciones tú, que además… https://t.co/J8qJvjhc4j pic.twitter.com/sEYYpJsvfS — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 10, 2026

Vox destaca que "a los periodistas los amenazaba y los asesinaba ETA" y Sánchez "gobierna con sus votos", en alusión al apoyo de EH Bildu a su investidura. "No nos vas a dar lecciones tú, que además recortas vídeos para fabricar miedo", remata la formación.