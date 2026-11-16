Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza las encuestas de las próximas elecciones.

El PSOE remonta en las encuestas

Día 4 de campaña y los periódicos aprovechan para seguir publicando encuestas antes de que la normativa, desfasada, las prohíba. El tracking diario de 40dB para El País mantiene al PSOE en los 119 escaños, al PP en 130 y a Vox en 62. De modo que el bloque de las derechas- que suman 192 diputados- seguiría conservando la mayoría absoluta. El sondeo de NCReport para La Razón también pronostica que Feijoo y Abascal alcanzarán su objetivo, pero de manera más rotunda: con 205 representantes. Esta encuesta apunta a una ligera mejoría del PSOE que recuperaría medio punto, aunque seguiría a 6 del PP, lo que se traduciría en 102/104 escaños frente a los 135/137 de los populares.

Abascal duplicaría los diputados de las últimas generales hasta alcanzar el 19% de apoyos y 66/68 representantes. Vox parece no haber tocado techo, como demostrarían los dos escaños que le otorga el panel de SigmaDos en El Mundo. El partido obtendría por primera vez representación en La Coruña y Pontevedra, y en Cataluña podría superar a los populares logrando representación en las cuatro provincias. El tradicional feudo socialista se escora un poco a la derecha: Sánchez podría perder allí 4 asientos mientras que las derechas podrían pasar de 8 a 15 representantes. La encuesta de Target Point para El Debate otorga a las derechas 189 escaños en su estimación más baja y aprecia un auge del PSOE al conseguir reactivar a medio millón de votantes y recortar distancia.

Alerta en PP y Vox: el PSOE remonta en las encuestas 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/mWoUWHnklI — esRadio (@esRadio) November 16, 2026

La proyección de GAD3 para ABC analiza los resultados que obtendría cada fuerza en el Senado. Allí, en la Cámara Alta, Feijoo mantendría su mayoría absoluta, pero le faltarían 4 escaños para llegar a los tres quintos con Vox. A la espera de que se abran las urnas y se desvele la incógnita, el PSOE ha presentado este fin de semana su programa electoral. Las medidas anunciadas aparecen recogidas en muchos titulares a pesar de que, como señala Vozpópuli, muchas "ya las prometió en 2019 y 2023".

Los socios de Sánchez agreden a un candidato del PP

Ocurrió el día de la huelga general cuando los radicales atacaron la sede del PP en Baracaldo y apalearon a dos jóvenes militantes que acabaron en el hospital. Hoy cuenta El Correo que el departamento de Seguridad ha detectado a "veteranos" de la kale borroka entre los detenidos ese día. Y este fin de semana ha vuelto a ocurrir en Hernani. Allí un grupo de radicales ha lanzado huevos y petardos al candidato del PP por Guipúzcoa. Jon Echeverría denuncia en La Razón que el dispositivo de la Ertzaintza era "insuficiente" y señala que no es casual que Bildu sea el único partido que no ha lamentado la agresión: "Arnaldo Otegi dijo que había que pegarle una paliza democrática a PP y Vox. Bildu instiga la violencia" y recuerda que sigue llevando a etarras en las listas. Feijoo hará campaña en Guipúzcoa para apoyar a su candidato tras la agresión. Sánchez no se ha pronunciado pero ahora enarbola la bandera de España. ABC le lanza un reto: "A ver si repite eso en Ceuta… o en Barcelona o Bilbao".

La justicia cerca al PSOE por la financiación ilegal

Cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que "los agentes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción investigan si la trama SEPI pudo financiar de forma ilegal al PSOE de Pedro Sánchez". Según las fuentes consultadas, se están investigando operaciones que superan los 132,9 millones de euros en empresas como Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) o Forestalia. Sobre esta misma causa, que está bajo secreto de sumario, desvela Ángela Martialay en El Mundo que los agentes que acudieron la semana pasada al Tribunal de Cuentas para requerir información sobre las donaciones al PSOE e interrogaron a varios técnicos, están convencidos de que "los controles de fiscalización llevados a cabo sobre las cuentas de Ferraz han sido muy laxos". El mismo día en que la UCO entró en el Tribunal de Cuentas, también registró Adif para aclarar si se produjo malversación de fondos europeos en al menos tres contratos relacionados con el mantenimiento de las vías del AVE Madrid- Sevilla. Y según La Razón, de los contratos analizados, destaca uno que se adjudicó sólo 48 horas después de que el Gobierno decretara el estado de alerta por la pandemia. Carlos Segovia, por su parte, desvela que "La UTE apadrinada por el exchófer de Sánchez logró que Adif le subiera un 15% el precio de la obra tras tenerla adjudicada". La oferta de Azvi y Sevilla Nevado promovida por Corvillo e investigada por la UCO derrotó a 24 constructoras, pero terminó siendo la más cara tras el "modificado" aceptado después por el gestor ferroviario. Hablando de trenes, ABC demuestra que el expresidente de Adif, el recientemente dimitido Luis Pedro Marco de la Peña, mintió cuando negó la existencia de un informe previo a la tragedia de Adamuz en el que la subdirección de Operaciones y Explotaciones denunciaba un déficit presupuestario de 780 millones de euros en el mantenimiento de la línea.

Mientras, ABC publica una información que podría dar un vuelco a la campaña cuando sólo quedan 13 días para las elecciones. "La Moncloa guarda una grabación realizada por Koldo al abogado del PP para reventar la campaña". Según Ketty Garat, el exasesor de Ábalos y su defensa organizaron dos reuniones con Alberto Durán para proponerle un pago por "tirar de la manta", aunque el letrado de los populares niega cualquier colaboración.

Nueva invasión, ahora en El Hierro

Este fin de semana, la isla- que tiene 12.000 habitantes- ha recibido más de tres inmigrantes. ABC habla de "la otra invasión", tras la de Ceuta. El diario local Canarias7 titula este lunes "Unos tres migrantes en 48 horas: el retrato de una política fallida". Un dato: en 2022 la llegada de ilegales a El Hierro era residual y en 2024 recibió más del doble de su población. El ministro Ángel Víctor Torres se limita a anunciar la incorporación de una tercera guardamar para realizar los rescates. El cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, exige que intervenga la Armada.

La situación es igual de grave en Ceuta desde la invasión de julio. Allí permanecen alrededor de 5.500 personas "ilocalizables", según denuncia El Mundo. Muchos siguen sin filiar y los que son identificados manifiestan su deseo de solicitar asilo pero no se presentan después a la entrevista, conscientes de que les será denegado. La investigación sobre la avalancha y la juez Tardón apuntan a un sabotaje de Marruecos en las comunicaciones para bloquear la respuesta de España a la invasión.

El País acusa a Vox en portada de "abrazar las tesis más duras sobre inmigración" y alerta en el editorial del "riesgo de involución nacionalista". El presidente del Gobierno, por su parte, llama racista a Abascal afeándole su aspecto de árabe: "Se le ve en la cara", dice. La cifra de inmigrantes en España ha crecido sobremanera en las dos últimas décadas y El Mundo publica un interesante reportaje de "los barrios marcados por la inmigración que no quieren ser Francia". Federico Jiménez Losantos en el mismo diario recuerda el asesinato, hace once años, del padre Hamel en plena misa a manos de un yihadista y al hilo de esto recuerda que "su martirio ha pasado en Francia tan oficialmente inadvertido como en España el de los miles de católicos, niños incluidos, asesinados en Paracuellos, Torrejón y Aravaca, hace 90 años por el gobierno de la «luminosa II República». Así la llama Sánchez, que, como Zapatero, se proclama legítimo heredero, y lo es, de Largo Caballero, el gran responsable de la Guerra Civil".

La concordia olvidada

Hoy se cumplen 50 años del debate de la Ley para la Reforma Política, la norma que enterró el franquismo, y que fue defendida desde la tribuna de las Cortes por "el procurador Miguel Primo de Rivera. Hijo de Fernando y sobrino de José Antonio, su padre había sido asesinado al inicio de la guerra en Madrid cuando él tenía dos años, y su tío, fundador de Falange, había sido fusilado en Alicante unos meses después". Lo recuerda en El Mundo Roberto Benito en un artículo en el que lamenta que medio siglo después de la "concordia nacional" hay dos Españas que no se entienden, se vuelve a negar la alternancia en el poder y se extiende la idea de que sobran personas en política.