Un nuevo estudio destroza el mito del "bloqueo" a Cuba

Cuba vuelve a ser uno de los temas más comentados en la actualidad después de que en las últimas semanas se haya agudizado la crisis en el país dirigido por el régimen socialista y con la llegada de personalidades como Pablo Iglesias para blanquear la tiranía sobre el pueblo cubano mientras se aloja en una suite de lujo en La Habana, tal y como ya hemos contado en Libertad Digital.

Los socialistas, y todos aquellos que defienden el régimen cubano de los Castro (y ahora de Miguel Díaz Canel), suelen culpar del declive económico del país caribeño al "bloqueo" de Estados Unidos que se llevaría produciendo desde el año 1960 tras la revolución cubana.

La realidad es que no existe tal bloqueo sino un "embargo comercial" que limita las relaciones económicas de las empresas estadounidenses con la isla (aquí se explica), algo que no impide las relaciones comerciales de Cuba con ningún país. De hecho, el 13,9% de todas las importaciones cubanas en 2024 tuvieron su origen en Estados Unidos, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico del Observatorio de Complejidad Económica.

Por otro lado, y en relación con lo mencionado anteriormente, hace poco se publicó un estudio que demuestra que el embargo estadounidense ha tenido un impacto residual en el hundimiento económico de Cuba tras la revolución castrista, mientras que otros factores (como la propia revolución socialista y, especialmente, la desaparición de las ayudas económicas de la Unión Soviética) han tenido un peso fundamental en este empobrecimiento masivo del pueblo cubano.

Este trabajo (The Forsaken Road: Reassessing Living Standards Following the Cuban Revolution and the American Embargo), publicado el pasado 24 de febrero, llega a las siguientes conclusiones principales:

El sistema socialista impuesto tras la revolución cubana fue responsable de aproximadamente entre el 44% y el 55% de todo el hundimiento económico de Cuba.

La desaparición de las ayudas de la Unión Soviética (que llegaron a suponer alrededor del 20 % del PIB cubano) explica cerca del 50% del deterioro económico del país caribeño.

De no haberse producido el embargo de Estados Unidos, el PIB per cápita cubano habría sido entre un 3% y un 8% mayor de lo que efectivamente fue.

En el siguiente gráfico se puede observar perfectamente cómo habría sido la evolución del PIB per cápita cubano en ausencia de revolución y como fue realmente:

A continuación vamos a explicar este gráfico:

Línea roja discontinua (Synthetic Cuba): Esta es la Cuba "imaginaria" sin revolución , sin embargo y sin ayuda soviética. Muestra un crecimiento fuerte y sostenido después de 1959 , llegando a niveles muy altos (cerca de 6.000 dólares o más en los años 80).

Línea naranja (Unadjusted GDP): Son los datos convencionales del Maddison Project Database 2023. Muestra que Cuba creció algo después de 1959, pero mucho menos que la Cuba sintética .

Línea verde (Adjusted GDP): Usa una corrección más cuidadosa de los datos cubanos (de Devereux 2021), que ajusta los números oficiales de Cuba post-1957 porque se cree que sobreestiman el crecimiento real (por problemas de precios, cambio de metodología, etc.). Esta serie muestra unos peores resultados.

Línea azul (Adj. GDP - Soviet Aid): Es la misma serie ajustada, pero quitando la ayuda masiva que recibía Cuba de la Unión Soviética y el bloque del Este (subsidios, precios preferenciales para el azúcar, petróleo barato, etc.). Sin esa ayuda, el PIB per cápita de Cuba habría sido mucho más bajo todavía.

Con lo cual, y tras analizar este informe de los investigadores Pedro Bastos, Vincent Geloso y Jaime Bologna, podemos concluir que el embargo de Estados Unidos a Cuba apenas ha tenido un impacto sobre el deterioro económico de la economía del país caribeño, siendo realmente la revolución socialista y el colapso de la Unión Soviética los responsables de la pobreza que sufre el pueblo cubano.