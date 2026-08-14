Una eurodiputada del PP celebra la prórroga de Almaraz: "La Comisión Europea comprobó el error garrafal"

Elena Nevado, eurodiputada del Partido Popular, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para celebrar que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cedido en su afán climático prorrogando la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030. De este modo, después de mucha presión, el Ejecutivo socialista ha accedido al clamor de expertos, empresarios, políticos locales y trabajadores y ha prorrogado la vida de la central hasta 2030.

"Creo que hoy es un buen día para Extremadura, es un día para felicitarnos, pero sobre todo para felicitar a la plataforma Sí Almaraz Hacia el Futuro, a los miles de extremeños que han luchado para que hoy pudieran ver en el Boletín Oficial del Estado esta noticia, y por lo tanto de momento vamos a celebrarlo y vamos a disfrutar este triunfo de la sociedad extremeña", ha señalado Elena Nevado.

En este sentido, Nevado también ha reconocido la labor del Partido Popular en Europa para pararle los pies a las maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez contra Almaraz. "Creo que ha sido muy importante la presión de Europa. La verdad es que quiero agradecer el esfuerzo también de tantos compañeros que nos han ayudado en esta reivindicación, que han hecho visible a Extremadura en Europa y sobre todo a una decisión tan injusta e incomprendida dentro de la propia Comisión Europea".

"Nosotros hicimos numerosas gestiones, haciendo numerosos encuentros, mesas, debates y, sobre todo, llevando a la voz de la plataforma a la Comisión de Peticiones, de la que yo tengo el honor de ser la responsable en esa Comisión de la Delegación Española", ha explicado la eurodiputada popular.

"Y, por lo tanto, como coordinadora conseguimos también que una misión del Parlamento llegara a Almaraz, visitara la central y comprobara de primera mano el error garrafal de una decisión que la propia Comisión de Investigación, la propia misión, calificó de una decisión política, ideológica e incomprensible", ha concluido la eurodiputada del Partido Popular, apuntando a ese afán del Ejecutivo socialista por acabar con las nucleares.