El alcalde de Madrid repasó este miércoles -día de la virgen de La Almudena, patrona de la ciudad- los principales asuntos de actualidad que conciernen a la región, en una entrevista concedida a La Noche de Dieter, incluida una de las polémicas donde él es el principal protagonista.

Los hechos se remontan a este martes, cuando José Luis Martínez Almeida inauguró la estatua que homenajea a la Legión en el Paseo de la Castellana. Durante su discurso, el regidor se limitó a hacer referencia a una de las calles de la ciudad que llevan el nombre de su fundador, José Millán-Astray, y que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero esta estatua se une hoy a otros reconocimientos que llevan muchos años en nuestro callejero: el barrio del Tercio en Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, al comandante Fontanes, al legionario Queija de Vega, y también la que recuerda la gesta del cabo Suceso Terreros, héroe del Blocao de la Muerte en 1921, apenas un año después de la creación de este cuerpo".

La izquierda le ha acusado de loar a Millán-Astray y el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, está ya estudiando el asunto, según asegura eldiario.es.

"A ellos lo que les molesta es la Legión"

Si esa Secretaría de Estado, "que lo único que busca es el enfrentamiento", lo está estudiando "es una medalla que yo tengo", afirmó Almeida desde los micrófonos de esRadio. Según expuso el alcalde, "el problema no es que yo mencionara una calle, a ellos lo que les molesta es la Legión", que existan "personas dispuestas a dar su vida por España". El regidor aseguró que va a "seguir defendiendo que la Legión merece una estatua en Madrid. No me van a avergonzar".

El alcalde del PP se dirigió a los que le dicen que es "incompatible" con la democracia que se hagan homenajes a un dictador: "Lo que es incompatible con la democracia es que se indulte" a los golpistas catalanes, dijo. Y afirmó tajante que "los que cenan con Otegi o Junqueras no nos van a decir qué es la democracia".

"Madrid es el enemigo perfecto"

Pero si hay un asunto donde la izquierda está presentando una batalla más cruenta es la sanidad. En concreto, contra el plan de las urgencias extrahospitalarias puesto en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Al PP no le extraña que este martes la ministra Carolina Darias "señalara a Madrid desde la mesa del Consejo de Ministros". Ya lo hizo el Ejecutivo central durante la pandemia, recordó el alcalde. "En los peores meses, Madrid era la culpable cuando nunca tuvimos los peores números de España". Pero es que Pedro Sánchez "necesita siempre tensionar" y "Madrid es el enemigo perfecto".

El regidor reconoció que "hay problemas con la Sanidad y los médicos. Nadie lo duda". Problemas que existen en todo el territorio español. "Pero el Gobierno insiste en unos errores que le llevaron a la derrota total y absoluta" en las pasadas elecciones del 4-M. "Madrid no es el problema, Madrid es el motor de España", reivindicó.

"Madrid es una plaza que no va a ganar" el PSOE

Precisamente es el PSOE el único partido que no ha desvelado aún el nombre de su candidato a la alcaldía de la capital y, por tanto, la persona encargada de disputarle el puesto a Almeida. Tras las pistas que dio esta semana el portavoz de los socialistas en la Asamblea, Juan Lobato, todo apunta a que será finalmente la ministra Reyes Maroto.

Pero Almeida no se mostró preocupado en absoluto. "Lo único que sabemos de lo que está pasando es que todo el mundo le ha dicho que no a Sánchez, todo el mundo se ha cachondeado" y parece que "Reyes Maroto no tiene más remedio que decir que sí". En cualquier caso, todo este "sainete" del PSOE, que "avergüenza", lo que demuestra para el alcalde es que el partido da "por perdido" el Ayuntamiento de la capital. "Madrid es una plaza que no va a ganar". Y es que el alcalde recordó que Maroto se planteó en los pasados comicios autonómicos como el revulsivo que necesitaba Ángel Gabilondo para hacerse con la Puerta del Sol. El resultado fue que Más Madrid dio el sorpasso a los socialistas.

"Sabe que no va a poder revocar Madrid Central"

Uno de los asuntos más espinosos de su mandato, en tanto en cuanto supone un caladero de votos hacia su competidor directo, es el tema de la movilidad en Madrid. Vox lo ha sabido ver y su portavoz en el Consistorio ha cogido esa causa que el propio Almeida desechó tras las elecciones.

El regidor no pudo "negar" en La Noche de Dieter que existe "incomprensión con el modelo de movilidad". Pero recordó que su primera decisión cuando llegó al Palacio de Cibeles fue suspender Madrid Central, decisión que fue desautorizada por la Justicia, que dijo que "la salud estaba por encima de cualquier otra consideración". A partir de ese momento, desde el Gobierno municipal se pusieron a trabajar para mejorar lo aprobado por Manuela Carmena en la medida de lo posible.

Así, hablaron con los comerciantes, con los hosteleros a los que dieron trato de vecinos de esos barrios para ocasionarles las menores molestias posibles y que pudieran acceder con sus vehículos, explicó. Además, "hay líneas de autobús gratuitas" para moverse por el centro de la ciudad.

"Entiendo la incomprensión, pero la Justicia lo paralizó y hay una ley que nos impide tocar Madrid Central" y avisó: "Cualquier otro que prometa que va a revocar Madrid Central sabe que no va a poder hacerlo", dijo en clara referencia a Javier Ortega Smith.

Las encuestas sonríen al PP en Madrid. Y según Almeida, sus sondeos internos muestran que, aunque "nunca no hay que confiarse, la cosa va razonablemente bien. Somos el favorito, tenemos posibilidad de obtener la mayoría absoluta" también en la capital. Y es que a la región con los populares "no es sólo que económicamente le vaya mejor" sino que es un "modelo de compromiso con España". "Madrid es la contraposición al modelo de Sánchez".