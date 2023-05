La peor pesadilla de Feijóo será Barcelona

Salvo Iván Redondo, que es un hombre mucho más inteligente de lo que su ego da a entender, nadie parece ser consciente de que el gran problema de Feijóo tras la noche electoral, el dolor de cabeza crónico que no le permitirá dormir durante semanas, va a proceder, paradojas de la política, de una demarcación, el municipio de Barcelona, donde se da por sentado que el Partido Popular no pinta nada. Y es que resulta altamente probable que el nombre del próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona lo vaya a tener que decidir en persona el aspirante a la presidencia del Gobierno de España en representación del Partido Popular.

Un regalo envenenado que podría provocar un destrozo incalculable en la estrategia del PP cara a las generales de diciembre. Porque si Cataluña fuese un lugar normal y sano, como lo es Madrid pese a lo mucho que allí se abusa de la exageración teatral, Colau perdería con claridad a final de mes. Pero eso no va a pasar. Y no pasará porque en los lugares anormales, verbigracia el País Petit, no se producen nunca trasvases entre los bloques. Nunca. Colau sigue hoy en la Plaza de San Jaime solo porque los españolistas de la plaza nos dejaríamos cortar un brazo antes que votar al candidato de la Esquerra, el único que podría haberle ganado hace cuatro años. Bueno, por eso y porque un francés que andaba de paso coincidió con nosotros.

Así las cosas, algo que a estas horas ya empieza a quedar claro es que la derecha sociológica españolista rehusará alinearse con Trias, el único aspirante no de izquierdas capaz de derrotar a Colau ahora. Y la prueba de ello reside en que el PP de Sirera obtiene un muy buen pronóstico; tan bueno que puede acabar provocando ese desenlace final endemoniado, a saber: un triple empate técnico entre Colau, Collboni y Trias, un Maragall ocupando la cuarta plaza a no demasiada distancia de los otros, y un PP con cuatro o cinco actas que tendría la llave del Ayuntamiento. La peor pesadilla de Feijóo, verse forzado a elegir entre un golpista y Colau, pronto puede ser realidad.