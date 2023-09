Gil Marín debería sacar otro comunicado más tras el Osasuna-Atlético

Igual que en otras ocasiones he denunciado falta de intensidad en el Atlético de Madrid, como por ejemplo en Valencia, hoy tengo que destacar todo lo contrario tras el partido que el conjunto rojiblanco ganó 0-2 en Pamplona ante Osasuna. El Atlético está tieso. Frito. No muerto físicamente, pero casi. Esa es la realidad y eso ocurre porque la planificación deportiva y la preparación física son más que deficientes.

Mucho se está hablando últimamente, maquinaria de por medio, de las quejas arbitrales. Anoche en Pamplona sí se puede debatir sobre el asunto, porque la jugada del 1-1 de Osasuna ni mucho menos es un gol anulado claro que no dé lugar a las dudas. Si fuese seguidor rojillo por supuesto que estaría enfadado. Pero en el derbi, no. Menos cuentos caperucitas blancas que ese 3-1 fue sólido e incontestable lo diga Atlético de Madrid TV o Real Madrid TV. Eso sí, montada una polémica absurda, irreal y repleta de humo para desviar la atención del derbi con color rojiblanco, la figura de Gil Marín reapareció de nuevo. No voy a entrar en sus palabras ni voy a retrotraerme al comunicado del año pasado, porque ya hablé de esos temas y tiene razón en muchísimas cosas, sin embargo, yo le quiero pedir al consejero delegado del Atlético de Madrid otro comunicado. Uno en el que explique por qué se fueron dos jugadores y, pese a lo que él mismo había escrito en una carta a los aficionados, no vino nadie. ¿Dónde está el 5?

Le demando ese comunicado a Gil Marín sin ser sospechoso de ir a por su figura constantemente. No soy de los que piensan que una cosa es blanca o negra. Hace cosas muy bien y hace cosas que, en mi opinión y sin faltarle el respeto, hace muy mal. No puedes salir en verano y contarle una cosas a los atléticos y después marcharse Carrasco y Joao Félix y que por el Cerro del Espino no aparezca ni un cinco ni un cinquillo. Si el vender antes de comprar ya se atraganta, imaginen el prometer algo, vender dos y comprar nada. Suena a cachondeo.

Gil Marín debería explicar en un comunicado qué pasa con la economía del Atlético. Un comunicado o una entrevista completa en la que se den razones convincentes de que lo que ocurre es algo normal. No lo parece. No es nada cercano a lo normal que un equipo grande como el Atlético tenga desde hace años una preparación física deficiente con lesionados por doquier y que encima desde arriba se diseñen plantillas descompensadas. No lo digo yo, lo dicen los hechos y lo digo hoy en el marco de dos victorias consecutivas, es decir, sin ser ventajista. Simeone se va por los cerros de Úbeda con el tema, pero el equipo lleva dos semanas tieso y jugando con lo justo porque solo tienes 12 o 13 jugadores de campo vivos. Anoche en Pamplona, el Atlético no mereció ganar 0-2. Como mínimo debió ser 1-1, porque Osasuna volaba y acosó al cuadro de Simeone durante 45 minutos sin que el Cholo tuviese forma de que las piernas de sus jugadores no pesaran 50 kilos de más. Defendieron con el alma sin tener fuerzas en las piernas.

Quiero otro comunicado de Gil Marín. Quiero que explique a los atléticos cómo es posible que el equipo no pueda fichar un 5. Quiero que me diga por qué cada año hay partes médicos para aburrir y aquí nadie hace nada. El Atlético es un equipo de élite y como tal debe comportarse como un señor club. Con exigencia interna. Ante el Cádiz, el Atlético jugará sin 9 y de milagro con un 5. Dios bendiga la recuperación de Koke. Morata, fuera por sanción, Correa lesionado, Memphis fuera cada dos por tres, Barrios y De Paul en la enfermería... ¿Cómo es posible que, por tercer partido consecutivo, el Atlético tenga que jugar con los mismos 12 o 13 jugadores? Así, como ustedes entenderán, es imposible competir por nada.

Menos mal que el Atlético ganó el derbi y el partido de Pamplona. Mi aplauso para jugadores y cuerpo técnico. Me parece milagroso con el panorama que les proporcionan. Ahora bien, Simeone no podrá rotar ante el Cádiz y luego llega el Feyenoord en Champions. ¿Van a jugar los mismos 12 o 13 ayer jueves, domingo y luego miércoles? ¿En serio? Me parece demencial, señor Gil Marín y me parece que los atléticos se merecen al menos una explicación de lo que ocurrió en verano con otro comunicado que garantizaba un fichaje si se hacían dos ventas. Los otros comunicados, perfectos, correctos y por mucho que se intente manipular desde fuera, necesarios, pero a mí me falta otro más explicando qué ocurre con la economía rojiblanca.