Cuando algo aparece publicado en el BOE ya no se puede objetar desconocimiento como eximente para el cumplimiento de la Ley. Es el "diario oficial" en el que se publica todo lo que importa para el correcto funcionamiento de las instituciones, siempre al servicio del ciudadano en una democracia.

En el BOE se estrenan las leyes, y desde ese preciso instante entran en vigor; se convocan oposiciones y concursos, así como sus bases y los resultados posteriores; se da cuenta de nombramientos, se detallan contrataciones públicas…

Pero hay un Estado paralelo o subterráneo en el que no existen reglas ni procedimientos. Tampoco hay forma de encontrar concursos ni sus bases, ni nombramientos justificados para un determinado puesto. Y no hay rastro de contrataciones a la luz pública. Es todo más directo y desenfadado. Es el mercado negro del Gobierno.

La huella de su desenfreno no aparece en actas de obligada publicación para la correspondiente consulta pública. Basta con un "ok" en WhatsApp y se rescata una línea aérea, se dota un máster, se contrata a un director de orquesta, se cierra un Parador para fiestas o se comisionan millones de euros por mascarillas inservibles en plena pandemia.

El WhatsApp Oficial del Estado es la mensajería instantánea de efectos inmediatos, aunque nunca públicos. Este PSOE no ganará votaciones en las Cortes pero resuelve de maravilla en las afueras del Estado, allí donde no llega la luz. En el apagón de la Ley.

Como dice Federico en El Mundo en referencia a los mensajes sobre Air Europa, "no lo sabían los rescatadores y ya lo sabía el rescatado". Habrá que correr… está que se corta las venas... No hablaban de los afectados por la DANA. Era Air Europa, la de los hidalgos sin lanza, adarga ni rocín. Amigos todos de Begoña del Toboso. Tan amigos, que fue tras la angustiada llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez cuando se desatascó el asunto. Los whatsapps muestran a la ministra Nadia Calviño haciéndose a la idea de que la cosa corría prisa y a José Luis Ábalos describiendo la impaciencia del señor de los Aviones que acabó tirando del teléfono atendido 24/7 por su amiga de San Petersburgo, la de "el número 1". Todo muy normal y transparente.

Le quiten o no el caso Air Europa al juez Peinado eso no significa que no exista. Habrá que soportar que desde el PSOE giren el ataque hacia la "máquina del fango" y "las derechas" y hasta exijan disculpas públicas. Es de esperar que ningún aficionado caiga en esa trampa aunque le asuste un congreso veraniego de partido.

Todos los casos son el caso Sánchez y, si asaltaran las dudas, hasta en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que pide al juez que no siga la instrucción del rescate de la aerolínea salvo nuevos indicios, queda patente la "clara desviación de poder" que supone que la esposa del presidente del Gobierno pidiera fondos a empresas a cambio de favores. De hecho, el auto considera pertinente que el presidente del Gobierno declare como testigo ya que estuvo en algunas de las reuniones en las que se trataron dichos intercambios de favores.

La reacción del PSOE al escándalo de los mensajes de la vergüenza era de esperar: ahora lo que importa ya no es el contenido sino quién y cómo lo ha filtrado. Igual hasta ponen al Fiscal general a investigar. Se les va a caer encima toda la campaña del ayusicidio.

Gobierno y Estado contra la Nación

El gobierno de Pedro Sánchez es una amalgama contraria a la Constitución, pues está compuesto por todos los que reclaman su derogación por la vía de los hechos consumados. Comunistas y separatistas responsables en mayor o menos grado de un golpe de Estado perpetrado en Cataluña y de una banda terrorista vasca no reflejan lo votado por los españoles en unas elecciones generales sino la desesperación de un megalómano incapaz de retener el trono. Para seguir donde está, además de pagar en metálico con dinero público, ya ha torcido muchas leyes, evaporado delitos y borrado culpas.

Pero el Estado paralelo creado por este PSOE de Pedro Sánchez es tan perjudicial o más que su gobierno de derribo. El esquema de favores y mordidas que usa a las instituciones como aval o amenaza, como pantalla o escaparate según se tercie, recuerda a lo peor del chavismo. Casas, coches, maletines, vacaciones pagadas, pisitos de "señoritas", sobrinas, mises… y cierre de pista de aeropuerto para recibir ilegalmente a Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, número uno de la DEA, cargada de maletas.

Y, de vez en cuando, un retiro espiritual para recapacitar, una consulta popular o una entrada en accionariado privado.

Los detalles de los whatsapps son acta oficial del mercado negro en el que se ha convertido España desde que llegó Pedro Sánchez al poder sin votos suficientes. Con un Gobierno enemigo y un Estado central podrido sólo quedan la nación, la Corona y la Justicia. Y muchos ciudadanos y algunos medios. No está mal del todo.

Los que no añaden texto de saludo en su perfil de WhastApp aparecen para los demás así: ***sin estado***. Pues eso, nunca más cierto. Seguiremos atentos al WOE por lo que pueda pasar. Lo mismo el influencer de La Moncloa nos convoca a elecciones con un sticker de un gatito. Da igual, pero cuanto antes.