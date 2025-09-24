Martes negro para Pedro Sánchez

Este martes no ha sido 13 pero, para el presidente del Gobierno, como si lo hubiese sido:

Por un lado, la Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que que su hermano, David Sánchez, se sentará en el banquillo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto al secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo y al ex asesor de La Moncloa Luis Carrero.

La resolución de los magistrados avala la decisión de la juez Beatriz Biedma de llevarlos a juicio, junto a otros ocho investigados, por la creación en la Diputación de Badajoz, cuando Gallardo la presidía, de dos plazas destinadas al hermano de Pedro Sánchez y, posteriormente, a su amigo y asesor, que ya colaboraba con David Sánchez cuando trabajaba en Presidencia del Gobierno.

Por otro lado, el vergonzoso pacto con los golpistas de Junts para ceder a la Generalidad las competencias en inmigración ha sido rechazado este martes por el parlamento al votar en contra no sólo los diputados de PP, Vox y UPN sino también Podemos. Se pone así nuevamente de manifiesto la endeblez del bloque que hace dos años propició la investidura y mantuvo a Pedro Sánchez en La Moncloa, así como la incapacidad del Gobierno para mantenerlo cohesionado hasta el punto de que incluso surgen grietas dentro de Sumar, el socio minoritario de la coalición.

Para colmo, la gran maniobra de distracción de Pedro Sánchez para que no se hable de la corrupción y de la falta de estabilidad de su gobierno, como es la guerra que el Estado de Israel está librando en Gaza contra el terrorismo de Hamás, ha quedado este martes muy mal parada: Por un lado, el gran momento de Sánchez como salvador de Gaza en la Asamblea General de la ONU apenas ha durado dos minutos en los que se ha limitado a reiterar su insostenible y antisemita tesis de que Israel trata de perpetrar un "genocidio" con los palestinos; por otro, el cacareado embargo de Israel, que ha sido este martes aprobado como Real Decreto dos meses después de anunciarlo, no termina de gustar a algunos socios de la extrema izquierda del Gobierno por considerarlo insuficiente ya que la norma incluye una disposición adicional que permite al Ejecutivo exceptuar alguna operación del embargo en vigor en "situaciones excepcionales de interés nacional". Una cláusula que Sumar, el socio minoritario en el Gobierno, pedirá modificar durante la tramitación parlamentaria del Decreto.

A este respecto, téngase en cuenta que esta es la hora en la que el ministerio de Defensa, si bien ha avalado el embargo del Gobierno, todavía no ha explicado cómo sustituirá los misiles Spike LR2 ni como evitará los sobrecostes y retrasos que nos provocará este embargo, embargo mucho más dañino para los intereses españoles que para los israelíes.

Para colmo, la presidente del Congreso, Francina Armengol se ha negado a incluir a las víctimas de Hamás en un minuto de silencio en el Congreso por los muertos de Gaza dejando nuevamente en evidencia el antisemitismo del gobierno y su utilización partidaria y sectaria de la muerte de palestinos en esta guerra contra el terrorismo.

Aun así, está visto que a Sánchez no le importa nada que no sea su poltrona, donde pretende perpetuarse, aunque sea de jornada negra en jornada negra.