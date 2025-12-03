Sánchez y sus presuntos "delincuentes de confianza"

Vaya por delante que con lo de "presuntos delincuentes de confianza" de Pedro Sánchez no nos referimos únicamente al fiscal general del Estado recientemente condenado por un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz, ni a los integrantes de la llamada "banda del Peugeot" que ya han pasado o están en la cárcel a espera de sentencia, Koldo García y los ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Tampoco cierra la lista la esposa y el hermano del presidente, Begoña Gómez y David Sánchez, imputados por varios delitos, ni la llamada fontanera del PSOE Leire Diaz, imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, ni el "guarro" -como tan acertadamente lo ha calificado Alberto Nuñez Feijoo- del ex asesor personal de Sánchez y ex Director de Analisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Francisco Salazar, que ha sido denunciado por acoso sexual por parte de sus compañeras de partido. Nos referimos también a ese prófugo de la justicia cuya confianza quiere ganarse el presidente del gobierno para seguir en la Moncloa y que responde al nombre de Carles Puigdemont.

A este respecto no sabemos que nos resulta más patético y vergonzoso, si la forma que tiene Pedro Sánchez de arrastrarse y humillarse ante el golpista prófugo del que en su día dijo que sentaría en el banquillo o la forma con la que Sánchez pretende convencernos de que apenas conoce a sus otrora hombres de confianza como Ábalos, Cerdán o el "guarro" de Salazar.

Júzguenlo ustedes: Por un lado, Sánchez, no contento con reconocer este martes unos incumplimientos con los separatistas de Junts -días después de haber manifestado que ya los había cumplido-, ha llegado a manifestar en una entrevista en el canal catalán de TVE su "deseo de reunirme con él". Eso, después de anunciar que piensa entregar a la administración autonómica catalana la gestión de la oferta pública de empleo. Ya ven: el mismo Pedro Sánchez que reprochó en su día a Rajoy la fuga del golpista y que se comprometió a devolverlo a España para ser juzgado tiene ahora la desfachatez, ley de amnistía de por medio, de afirmar que "la normalidad total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont pueda volver a Cataluña y ejercer en plenitud sus derechos políticos".

Con todo, ¿qué decir del desconocimiento sobrevenido que Sánchez muestra ahora respecto de sus otrora hombres de confianza? Del mismo Koldo García, con quien recorrió toda España en el Peugeot en compañía de Cerdán y Ábalos, y de quien dijo en su día que era "el último aizkolari socialista", "un titán contra los desahucios", "un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha", Sánchez dice ahora que solo tuvo "una relación anecdótica". Otro tanto de su ex mano derecha, ex secretario de Organización y ex ministro de Fomento de quien Sánchez dice ahora que, "en lo personal, Ábalos era una gran desconocido para mi". Y eso lo dice Sánchez el mismo día que el hijo de Ábalos afirma que "la cama de mi padre aún está caliente de las veces que durmió Pedro Sánchez"

No menos desfachatez muestra el presidente del gobierno al desmarcarse de su ex asesor Paco Salazar, uno de sus hombres de confianza que más activamente trabajó para que Sánchez volviera a ser secretario general del PSOE y cuyas denuncias por acoso sexual el presidente del gobierno conocía desde 2017

Así las cosas, y ante una posible condena de su mujer y de su hermano, no descartemos que Sánchez nos salga también con eso de que su trato con ellos fue "anecdótico" o que "en lo personal, Begoña y David eran unos grandes desconocidos para mi".