Casa y cuartel

¿Qué tienen en común Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, y desde junio de 2018 ministra de armas tomar, con su homólogo estadounidense, el secretario de Defensa Pete Hegseth, ayer presentador de la FOX y que hoy comanda la Estrella de la Muerte con licencia para hacer desaparecer una civilización? Años antes de convertirse en Darth Vader, el señor Hegseth tuvo que dimitir de las dos oenegés que dirigía -Vet for Freedom y Concerned Veterans for America- ante las acusaciones de mala gestión financiera, conducta sexual inapropiada y darle al morapio. La ministra no bebe, así que por ahí no va la cosa.

Pero, por lo que se ve y se ha visto, Margarita y Pete sí comparten una fidelidad perruna al respectivo amo. Además de un sectarismo a prueba de bombas. La señora Robles fue uno de los 15 diputados socialistas que se saltó la disciplina de su grupo parlamentario -en octubre de 2016- y votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy, ordenada por la Comisión Gestora del PSOE. Años después, al conocerse que el CNI había escuchado conversaciones de los independentistas catalufos -en abril de 2022 y en sede parlamentaria- se preguntó: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?" Al mes siguiente encontró la respuesta: cesó a la directora del CNI y siguió de ministra tan pancha.

Comparten algo más. Quizá ese verse obligados a doblar la cerviz les hace ser muy quisquillosos y suspicaces con las personas bajo su mando que, prudentes y disciplinadas, no se pliegan a sus exigencias. Militares que anteponen la legalidad a otro tipo de intereses. Militares a los que la presión del político provoca el efecto contrario: reafirmase en sus principios y convicciones aunque en ello les vaya el puesto. El pasado 2 de abril, The New York Times informaba de la destitución del general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Uno de los motivos habría sido su negativa a bloquear y retirar de la lista de ascensos al generalato a cuatro oficiales (dos negros y dos mujeres). Pete Hegseth, el político sectario, presionaba al militar y este se opuso alegando la dilatada trayectoria de servicio ejemplar de los oficiales.

Algo parecido a lo que sucedió con el coronel Diego Pérez de los Cobos. Se le atribuye el castigo a un ministro del Interior enervado por los tribunales, pero doña Margarita, que hizo mutis, no fue menos cómplice. El pasado 14 de abril, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicaba el pase a retiro, con efectos desde el 1 de mayo, del general de División Antonio José Rodríguez Medel Nieto. La orden la firmaba la ministra Robles. El general dirigía la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil desde octubre de 2021. ¿Por qué se le ha jubilado? Según me dicen… por empeñarse en tratar a todos por igual. Un ejemplo: en un curso con actividad física, una mujer guardia civil está embarazada. Le ordenan que se la permita hacer el curso por correspondencia para no causarle perjuicio. No solo se inmiscuyen en su trabajo. Es una exigencia que discrimina al resto de los alumnos. Debió ser la gota que colmó el vaso y no es una anécdota. Interferencias y discrecionalidad en los ascensos y destinos de los altos oficiales son pauta del poder socialista. Si el mando político altera los procedimientos que durante años han dado estabilidad por predecibles. Si la valoración subjetiva es determinante en la carrera profesional, se crea incertidumbre y se alienta el politiqueo. Se pretende debilitar, o al menos truncar una razón de ser, un principio. El que dispone que " la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada ". Difícil tarea la del Gobierno, aunque siempre hay roto para un descosido, porque esa obediencia lo es a la Ley y se hace bajo una divisa: preservar su honor.

Honor y memoria. "El guardia Andrés Martín sale a la carretera y examina a distancia la furgoneta sin ocupante y enseguida corre al interior para avisar a su compañero en esa vigilancia nocturna, Juan Manuel Piñuel, (recuerden ese nombre), de que les han colocado un coche bomba…" Así comienza el documental Casa y cuartel: ETA contra la Benemérita. Una producción de la Fundación Miguel Ángel Blanco, con guion y dirección de Felipe Hernández Cava. Recorre la historia de los atentados de la banda terrorista contra las casas cuartel de la Guardia Civil. "¿Pero a santo de qué esa fijación de ETA con la Benemérita?, se pregunta una voz en off. "En la mayoría de los pueblos había un cuartel que prestaba servicio a los ciudadanos y era casi la única representación del Estado. El objetivo de ETA era que nos replegáramos, para que ese servicio público, esa seguridad, esa legitimidad, la asumieran los terroristas. Y eso pasaba porque la Guardia Civil diera un paso atrás o, como mínimo, nos dedicáramos exclusivamente a la autoprotección. Cualquier búsqueda de creación de un Estado paralelo pasa por desarmar a la Guardia Civil". Quien así habla es la cabo primero Manuela Simón. Se explica con precisión. Con economía de lenguaje, proporciona el contexto necesario para entender los objetivos de la barbarie etarra. Ya lo hizo en el libro Historia de un desafío , escrito con Manuel Sánchez Corbí y en una serie imprescindible titulada El desafío: ETA. Les recuerdo que a los dos meses de ser nombrado ministro del Interior, Marlaska destituyó al coronel Sánchez Corbí como jefe de la UCO. Le truncó el ascenso a general. Fue el pago por sus servicios en la lucha contra ETA y un aviso a la Guardia Civil.

Me envía el enlace con el documental Casa y cuartel una antigua vecina. "Está hecho por compañeros de mi marido, merece la pena verlo". Es Mila, la mujer de Diego, un benemérito de la UCE1. Paseábamos a nuestras perritas (Mika la suya y Hada la nuestra) por Príncipe de Vergara. Un mal día, Diego se nos fue sin avisar. En su memoria escribo esto. Para recordar a los guardias, hombres y mujeres que derrotaron a ETA. Los del 'Solvent Formidine Terras'. Una historia y un presente que resiste a esos "políticos con bajeza" que buscan arrumbarla. Gracias a Mila y a los compañeros de Diego, que en paz descanse, por empeñarse en que no se olvide.